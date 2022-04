Tijdens de ramadan is het feest in Jeruzalem, ‘maar de boel kan elk moment ontploffen’

Een jaar na de oorlog met Gaza is Jeruzalem een kruitvat. De religieuze gemoederen lopen tijdens de maand van de ramadan hoog op, met name in het gebied rondom de heilige Al-Aqsamoskee. ‘Het is een zware tijd, met het heilige hart van deze stad als inzet.’

Het meisje, drie of vier jaar oud, weet precies hoe ze haar vader moet inpakken. Ze zet haar liefste stemmetje op, het hoofdje gaat een beetje schuin, haar handje aait zijn gezicht. Luttele seconden later tast papa naar zijn geld en krijgt het meisje een ballon in de hand gedrukt.

Overal bij de Damascuspoort, een van de toegangspoorten naar de Oude Stad van Jeruzalem, staan dit soort schattige meisjes met hun vaders, moeders en broertjes. Er zijn knipperende lichtjes, kramen met zoetigheden, er is muziek en op de treden die van de brede boulevard naar de poort leiden, roken jonge mannen waterpijp. ‘Het is feest’, knikt de 34-jarige Ahmad Nasser, die hier kebab verkoopt. ‘Maar de boel kan elk moment ontploffen.’

Ordeverstoring

Dat gebeurt deze ramadan regelmatig: vrijdagochtend stormde de Israëlische oproerpolitie in volle uitrusting het gebied van de heilige Al-Aqsamoskee binnen, toen honderden demonstranten met stenen en vuurwerk naar de ordetroepen hadden gegooid. Na het vrijdagmiddaggebed liet een Israëlische drone een traangasbom op het terrein vallen. Een dag eerder waren er ook al confrontaties. Er zijn constant opstootjes in de Oude Stad. En vorige week vrijdag werd er urenlang gevochten bij Al-Aqsa.

‘De meeste mensen komen hier alleen om te bidden en vrienden of familie te ontmoeten’, zegt Nasser, terwijl hij de rook van de walmende kebabstokjes op de barbecue weg wappert. ‘Maar de politie provoceert en jongeren reageren daarop.’ Volgens een 69-jarige man achter de balie van een geldwisselkantoor, die op zijn telefoon een potje schaak speelt, zijn het juist de jongeren die provoceren. ‘Maar ik begrijp het wel’, zegt hij. ‘Ze zijn gefrustreerd, ze willen iets doen. Op die leeftijd voel je geen angst. Dan is er alleen de energie van de woede.’

Andere prioriteiten

Palestijnen hebben veel om gefrustreerd over te zijn. Onder de vorige Israëlische premier Netanyahu is het vredesproces volledig op de achtergrond verdwenen en hebben kolonisten alleen maar meer land in de bezette gebieden ingenomen. Het geweld van deze kolonisten neemt toe en de Palestijnen hebben niemand die hen daartegen beschermd, terwijl het Israëlische leger wel snoeihard ingrijpt als een Palestijn wordt verdacht van terrorisme. Sinds de reeks aanslagen die eind maart werd gepleegd, zijn er zeker 29 Palestijnen om het leven gekomen bij acties op de bezette gebieden.

Palestijnen helpen de brandweer bij het blussen van bomen die vlam hebben gevat tijdens rellen na het ochtendgebed. Beeld Ahmad Gharabli / AFP

Ondertussen heeft de huidige regering van premier Bennett duidelijk gesteld dat ook zij het vredesproces links zal laten liggen. Een aantal Arabische landen die de Palestijnen vroeger steunden, heeft vrede gesloten met Israël: de economische kansen en het bestrijden van de gezamenlijke vijand Iran hebben grotere prioriteit dan het lot van de Palestijnen.

Voor Israëliërs zijn juist de terroristische aanslagen en de raketten vanuit Gaza een voortdurende bron van spanning. In het moderne, bloeiende Israël krijgen inwoners weinig mee van de onschuldige Palestijnse slachtoffers. Zij vrezen de haat van Palestijnse extremisten, en in plaats van zich af te vragen welke wanhoop de daders drijft, geloven zij dat een strengere aanpak door politie en leger een redelijke oplossing is voor hun veiligheidszorgen.

Constante pesterijen

Een kruitvat dus. Zeker in een maand waarin de religieuze gemoederen hoog oplopen, voelt de stad Jeruzalem als een etterende puist die op barsten staat. Tussen de toeristen en de pelgrims in de Oude Stad verkoopt Daher (geen achternaam, red.) houten kruisen, doornen kronen en beeldjes van Jezus en Maria. Hij laat een filmpje op zijn telefoon zien: een ventje van een jaar of 11 gooit stenen naar de politie, die er direct met vier man bovenop springt. ‘Het is het racisme’, verzucht Daher. ‘Wat de mensen dwarszit, is het gevoel dat zij hun lot niet in eigen hand kunnen nemen. Ook wij christelijke Palestijnen houden de adem in. We vrezen dat er elke seconde iets kan gebeuren.’

In een Arabische wijk op de Olijfberg tikt een winkelier met een grote houten stok een pak koekjes van een hoge plank, die hij geroutineerd opvangt en aan een klant geeft. Als hij buiten stiekem een sigaretje rookt (wat tijdens de ramadan overdag eigenlijk niet mag), vertelt Mahmoud Abu Al-Hawa over de constante pesterijen die hij van de politie te verduren heeft. ‘Tijdens corona kreeg ik steeds boetes, omdat mijn klanten geen mondkapje op hadden, terwijl er helemaal geen klanten binnen waren! Zie je dat oude pand hiernaast? Het staat op instorten, en toen iemand daar vorig jaar een groene vlag van Hamas op het dak had gezet, durfde de politie die er niet af te halen. Twee buren en ik kregen de opdracht het te doen en als we dat nalieten, moesten we elke dag dat hij daar zou wapperen een boete van 1.000 shekel (ongeveer 280 euro) betalen.’

Herhaling vorig jaar

Vrijwel iedereen laat filmpjes zien die op sociale media zijn geplaatst. Jongens met bloed op hun gezicht, puinhopen in de Al-Aqsamoskee, politie die op mensen inslaat. Het geweld doet mensen vrezen voor een herhaling van vorig jaar, toen Hamas raketten naar Jeruzalem stuurde, wat uitliep op een oorlog met Gaza (waar Hamas aan de macht is) en gigantische rellen in de gemengde steden van Israël zelf.

Een verschil met vorig jaar is dat de woede op dat moment werd aangewakkerd door de dreigende uitzetting van een groep Palestijnse burgers uit hun huizen in Oost-Jeruzalem. De politie greep bovendien veel harder in, terwijl nu de opdracht is gegeven om zo terughoudend mogelijk op te treden. Terwijl Hamas toen wilde laten zien dat zij de belangrijkste Palestijnse beweging is (van de stembus moesten ze het niet hebben, want de rivaliserende president Mahmoud Abbas had net de Palestijnse verkiezingen afgelast), lijkt de terreurbeweging nu niet uit te zijn op volledige escalatie.

Tempelberg

Al laat Hamas wel degelijk van zich horen: zij roept constant op om de Al-Aqsa te verdedigen. De op twee na heiligste moskee ter wereld staat boven op de Tempelberg, voor Joden de heiligste plek op aarde, de plaats waar ooit de belangrijkste Joodse tempel stond. Nadat Israël dit gebied in 1967 is handen kreeg, is afgesproken dat Joden er wel mogen komen, maar er niet mogen bidden. Extremistische Joden proberen dat toch te doen, en op Arabische sociale media wordt continu verkondigd dat Israël erop uit is Al-Aqsa af te breken en er weer een nieuwe tempel te bouwen.

‘Het is een zware tijd, met het heilige hart van deze stad als inzet’, verzucht de oude man van het geldwisselkantoor. Hij legt zijn potje schaak even opzij en knikt bedroefd. ‘Niemand gelooft dat het ooit beter zal zijn, iedereen is bang dat het slechter wordt. In Jeruzalem vechten haat en angst om voorrang.’