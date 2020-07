Tijdens de Alternatieve Vierdaagse luistert de jongste burgemeester van Nederland naar de inwoners

Vooraan rechts Robbert-Jan van Duijn, Nederlands jongste burgemeester, onderweg met enkele bewoners van de gemeente Nieuwkoop. Op de achtergrond de watertoren van Meije. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Hee, daar gaat een haas’, wijst Robbert-Jan van Duijn, de nieuwe burgemeester van Nieuwkoop. Met rugzak om en in korte broek gaat hij woensdagochtend even na achten voorop in een wandeltocht door natuurgebied de Meijegraslanden. Zeven inwoners van zijn gemeente volgen in zijn kielzog, de schapenpoep op het pad ontwijkend. Onderweg wordt er gebabbeld over wanneer er nou voor het laatst kon worden geschaatst op de Nieuwkoopse Plassen (in 2018, al is de laatste toertocht nog veel langer geleden). Hanneke Wijmenga vertelt dat de opa van haar man vroeger in het dorp een sigarenwinkeltje bestierde.

Goed luisteren

Het zijn kleine wetenswaardigheden, maar Van Duijn luistert goed. Dit is waarom hij wilde wandelen met dorpsbewoners. Hij trad begin februari van dit jaar aan in Nieuwkoop en is met zijn net 33 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Vlak na zijn installatie ging het land in quarantaine. Alle plannen om de gemeente in het Groene Hart en zijn inwoners beter te leren kennen, vielen in duigen.

Om alsnog een soort kennismakingstoer te volbrengen, loopt de burgemeester deze week de Alternatieve Vierdaagse, een initiatief van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) voor iedereen die eigenlijk mee had willen doen aan de afgelaste Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de KWBN lopen 20 duizend wandelaars deze week een mars op eigen houtje. Wie de tocht heeft volbracht, kan een aandenken aanvragen – niet het traditionele Vierdaagsekruisje, maar een alternatieve medaille. De routes kan iedere deelnemer met een app zelf uitstippelen in de eigen omgeving.

Nationale hobby

Wandelen is door de coronacrisis in korte tijd uitgegroeid tot een nationale hobby, blijkt uit onder meer onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Dat signaleerde dit voorjaar een sterke toename in het aantal ‘rondeverplaatsingen’, oftewel tochtjes zonder een specifieke eindbestemming. Vrienden die elkaar niet konden treffen in het café, gingen nu samen de duinen of het bos in. In de geestelijke gezondheidszorg ontdekten hulpverleners dat patiënten bij gesprekken al lopende soms sneller tot de kern komen, dan in een behandelkamer waar je elkaar in de ogen moet kijken.

En in Nieuwkoop blijkt het wandelen deze week dus een prima manier om het oor te luister te leggen bij de burger. ‘Wanneer kom je een burgemeester anders tegen’, vraagt Agatha Kammeraad zich stappend over het zandpad af. ‘Dat zou dan zijn op een receptie of zoiets. Dit voelt toch dichterbij.’

25 km per dag

Burgemeester Van Duijn wandelt 25 kilometer per dag, verdeeld over meerdere etappes waarbij telkens andere inwoners aanhaken. Zo loopt hij in vier dagen honderd kilometer langs de dertien verschillende dorpen in zijn gemeente. Nieuwkoop is ontstaan uit meerdere fusies. Kammeraad komt met het wonderlijke feitje dat haar kinderen in de jaren negentig weliswaar alle drie op dezelfde slaapkamer in het dorp Zevenhoven zijn geboren, maar ieder in een andere gemeente ter wereld kwamen.

De zon schittert op het water, bootjes kabbelen in het riet. De burgemeester neemt nog maar eens een slokje uit het slangetje van de waterzak in zijn rugtas. De tocht voert langs huizen met goed onderhouden tuinen aan het water, een enorme speeltuin en een goed gesorteerde supermarkt. Zuid-Hollands welvaren. ‘Gisteren wandelden er twee wijkagenten mee’, vertelt Van Duijn. Nee, die hoeven hier niet aan een burn-out ten onder te gaan. De gemeente scoort al jaren bovenin de lijstjes van veiligste plekken van Nederland.

Toch is er ook hier nog wel wat te verbeteren. Jim (5) vraagt zich bijvoorbeeld af of er niet een achtbaan kan komen op het pleintje bij zijn huis. In overleg met zijn moeder heeft hij die wens inmiddels tot realistischer proporties teruggebracht: een glijbaan op het strandje bij het dorp. ‘Misschien kun je dat straks thuis opschrijven’, adviseert hij Van Duijn.

Boompje opzetten

Kammeraad zou graag zien dat de roodbonte koeien het natuurgebied nabij haar huis niet langer kaal grazen. Hulpverleenster Jacinta Goes wil graag ‘een boompje opzetten’ met de burgemeester over het plan voor een zorgboerderij waarmee ze al langer in haar hoofd loopt.

Astrid den Boer kreeg van haar collega’s van de Hema het verzoek of ze de burgemeester eens wil vragen wat hij gaat doen aan de leegstand van winkelpanden in het dorp. Zelf wil ze aankaarten dat haar oudste zoon (22) nog altijd thuis woont, omdat er geen betaalbaar huis te vinden is. ‘Een buurman heeft al eens een plan gemaakt om vlak bij onze wijk een flink aantal tiny houses neer te zetten voor starters. Dat kon niet vanwege het bestemmingsplan, blijkbaar. Intussen worden er wel enorm grote huizen gebouwd die jongeren helemaal niet kunnen betalen.’

De burgemeester is nog éven met iemand anders in gesprek, maar Den Boer heeft gelukkig nog achtenhalve kilometer de tijd om haar punt te maken.