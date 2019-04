Nieuws Soedan

Tijdelijke leider Soedan al na één dag weer weg na aanhoudende protesten

De Soedanese minister van Defensie Mohammed Ahmed Awad Ibn Auf, die als leider van de militaire raad de leiding van het land had overgenomen nadat president Omar al-Bashir donderdag door de strijdkrachten was afgezet, is afgetreden. Hij maakte dat bekend in een korte toespraak op de staatstelevisie.