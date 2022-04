Tijdelijk PvdA-leider Attje Kuiken: ‘Verder met GroenLinks? Dat bespreek ik eerst met de fractie en onze leden’

Attje Kuiken wordt de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze werd door de overige PvdA-Kamerleden verkozen boven de enige andere kandidaat, Henk Nijboer (rechts). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Na ruim vijftien jaar Kamerlidmaatschap weet Attje Kuiken vrijdagochtend welke vragen haar te wachten staan nu ze in één stemronde is verkozen tot nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Of ze een tussenpaus is, wil de ene na de andere journalist weten. ‘Het Vaticaan staat naar mijn weten helemaal geen vrouwen toe als paus’, luidt de ingestudeerde reactie.

Pas over een jaar of twee zal duidelijk worden wie de nieuwe lijsttrekker wordt, benadrukt de opvolger van Lilianne Ploumen. ‘Daar ben ik nu niet mee bezig. Er worden veel mogelijke kandidaten genoemd – onder anderen Frans Timmermans, Marjolein Moorman, Ahmed Aboutaleb – en gelukkig hebben we veel keuze. Ik ga de komende jaren aan de slag.’

Kuiken wil de PvdA naar eigen zeggen strijdbaar, maar ook met een ‘een beetje liefde en humor’ leiden. Als ze zich even later zich terugtrekt in haar fractiekamer, blijkt hoe dat er ongeveer uitziet. Een medewerker die een vegetarische kroket voor haar heeft gehaald, wordt onthaald met de woorden: ‘Kom binnen, schat.’

Premier Mark Rutte hoeft niet op een vergelijkbare begroeting te rekenen, maar Kuiken is bereid om met het kabinet te praten over steun voor de komende voorjaarsnota. ‘Maar alleen als er wezenlijk dingen veranderen, als het beleid echt socialer wordt, anders moet Rutte het maar ergens anders gaan zoeken.

‘Laat ik één concreet voorbeeld noemen: de energierekening moet verder omlaag. Regel het. Wat er tot nu toe is gedaan, is niet genoeg. Het kabinet neemt de tijd, maar heel veel mensen hebben die tijd niet. Die worden echt tot wanhoop gedreven door torenhoge energierekeningen.

‘Ik weet wat armoede met een mens doet. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede en ik was een van die kinderen. Ik had het fijn met mijn moeder, maar geldzorgen veroorzaken stress, gezondheidsproblemen en sociaal ongemak waar je nooit meer helemaal vanaf komt. Je mist de zelfverzekerdheid. Zelf kreeg ik een mavo/havo-advies. Ik heb uiteindelijk gymnasium gedaan, maar alleen maar doordat een andere moeder de mijne ervan wist te overtuigen dat ik dat zou kunnen. Van huis uit krijg je dat niet mee. Je loopt altijd een paar stappen achter.’

SP-leider Lilian Marijnissen omschrijft de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA als ‘elitair links’. Klopt het dat u eerder sceptisch was over het pact met GroenLinks?

‘Ik geloof in die samenwerking met GroenLinks en wil die voortzetten en uitbouwen. Absoluut. Maar ik was wel fel toen tijdens de formatie werd gesuggereerd dat PvdA en GroenLinks maar even halsoverkop moesten samengaan, anders zouden andere partijen niet met ons aan tafel gaan. Ben je helemaal betoeterd. Dat vraag ik toch ook niet van VVD en CDA? Daar gaan onze leden over en niemand anders.

‘De PvdA is een brede volksbeweging waarin het niet uitmaakt waar mensen vandaan komen, of ze een grote of kleine portemonnee hebben. Ik denk dat ik prima kan samenwerken met Lilian Marijnissen, juist omdat we samen strijden tegen die ongelijkheid. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, dat vindt de PvdA net zo goed als de SP. Als het gaat om het vooruitbrengen van onze progressieve agenda, wil ik ook optrekken met partijen als Volt en D66. In een versplinterd politiek landschap ontkomen we daar niet aan.’

Frans Timmermans en Marjolein Moorman schreven dat linkse partijen zich niet niet uit elkaar moeten laten drijven door nostalgie. Bent u het daar mee eens?

‘De sociaal-democratie beschouw ik niet als nostalgie, maar zo heb ik dat ook niet gelezen. Het was een aanmoediging om de krachten te bundelen en daar ben ik het mee eens. Ik heb daar al met Marjolein Moorman over gesproken en ga ook snel Frans Timmermans bellen.

‘In welke vorm we verdergaan met GroenLinks, en of er een gezamenlijke lijst moet komen voor de provinciale statenverkiezingen volgend jaar, wil ik eerst met onze fractie en onze leden bespreken. Ik heb daar wel ideeën over, maar geef me even de tijd.’

De PvdA staat er niet goed voor; voelt u de druk op uw schouders?

‘Natuurlijk is het spannend. Ik ben een mens en ik ga fouten maken. Als dat gebeurt, wil ik er eerlijk voor uitkomen. Ik kan me ongelooflijk kwaad maken als er zaken verdraaid worden, er feitelijk gewoon gelogen wordt. Ik zat in de parlementaire commissie die onderzoek deed naar het toeslagenschandaal. Eigenlijk wisten we toen al dat er een handleiding was om mensen te profileren en discrimineren, maar dat werd weer weggedrukt en weggemoffeld.

‘De fixatie op beeldvorming wordt steeds erger. Ik wil een betrouwbare en geloofwaardige politiek. En ik weet heus wel dat het niet altijd makkelijk is, dat keuzes soms ingewikkeld zijn, maar daarvoor zitten we hier. Belangrijke dossiers, zoals de woningmarkt, de kansenongelijkheid, de achteruitkachelende kwaliteit van het onderwijs, de energiemarkt, liggen nu al vier jaar stil. Het kabinet moet eindelijk eens handelen. Dan ben ik ook bereid om vanuit de oppositie mijn nek uit te steken.’