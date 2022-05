Tijd voor een nieuwe kans voor ouderwets wantrouwen

‘Hoe heb ik het niet kunnen zien aankomen’, vroeg Debórah Dwork zich af. Zij is Amerikaanse, kenner van de Holocaust, genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Haar zelftwijfel betrof de Russische misdaden in Oekraïne. Politici staan voor die vraag als voor een muur. Waarom heeft vrijwel niemand de oorlog zien aankomen? Het makkelijke antwoord bestaat uit dollartekens die het uitzicht belemmerden, en lucratieve contracten voor olie en gas.

Laten we het iets moeilijker maken. Lange tijd was de formule in het Duits: Wandel durch Handel. Russen zouden net als wij worden. De handel kwam, de wandel niet, in China evenmin als in Rusland. Aan belangen ontbrak het niet, wel aan het voorstellingsvermogen dat niet iedereen de afslag naar het Westen zou nemen. Het idee dat de meeste mensen deugen, was de moraal die paste bij de globalisering. Nu moeten we vaststellen dat de meeste mensen helemaal niet deugen, en vooral doordenken wat dat betekent.

Hoe moeilijk dat is, kun je bijvoorbeeld lezen in de ‘beschouwing’ die onderkoning Thom de Graaf onlangs ten beste gaf bij de jaarcijfers van de Raad van State. Hij nam het op voor de globalisering, niet als idee, maar als ‘gegeven’, als ‘voortschrijdend proces’. We kunnen hoog en laag springen, de wereldomspannende integratie gaat door. Met de bijpassende problemen, zoals klimaatverandering, pandemie, vluchtelingenstromen en terrorisme. Dat zijn vraagstukken die alleen door meer internationale samenwerking kunnen worden opgelost. De Graaf vreest de – ongenoemde – krachten in Nederland die terug willen naar de nationale soevereiniteit en pleiten voor een Nexit. Maar dat bestaat helemaal niet, aldus de onderkoning, die een opdracht gaf aan de politiek: de internationale rechtsorde ‘moet niet alleen worden gedragen maar ook worden uitgedragen’, in de plechtige volzinnen van de Raad van State.

Thom de Graaf: hoogste kringen nog druk met ruw ontwaken. Beeld Brunopress

Hier lopen werkelijkheid en wens als klimop door elkaar. Wie wat verder kijkt dan de Kneuterdijk, ziet dat de globalisering er helemaal niet zo glorieus voorstaat. In de woensdagkrant werd een Noorse staatsinvesteerder aangehaald, die ‘het terugdraaien van de globalisering’ voor zijn ogen ziet gebeuren. Typ op Google ‘globalisation reverse’ en je krijgt een lange rij hits, niet alleen van wappies maar ook van The Financial Times. In Frankrijk heeft Emmanuel Macron de verkiezingen gewonnen, maar de ideologische strijd verloren. In de eerste ronde stemde een Franse meerderheid op kandidaten die hun bekomst hebben van open grenzen.

De pandemie leerde dat de bescherming nog altijd berust bij de nationale staat; en riep bovendien de vraag op of het een goed idee is dat je voor vier tientjes de wereld kunt rondvliegen. Het nationalisme heeft twee gezichten: het weerzinwekkende mombakkes van Poetins Rusland, en het gezicht van Zelenski’s Oekraïne, waar hartstochtelijke solidariteit, vechtlust en sterven voor je land niet bij het verleden horen. Steek je vinger ergens in Europa in de grond en de natie spuit tevoorschijn, sprak ooit historicus Maarten Brands. Het was vergeten, of verdrongen, omwille van het ogenschijnlijk onomkeerbare proces van de vreedzame globalisering. Nederland had alvast een voorschot genomen en zijn leger afgeschaft. Uit de beschouwing van Thom de Graaf blijkt hoezeer de hoogste kringen nog druk zijn met ruw ontwaken.

Internationale samenwerking

Het internationale verkeer kan alleen werken, schrijft De Graaf, als iedereen zich aan zijn afspraken houdt. Pacta servanda sunt. En hij verwijst naar onze grootste jurist, Hugo de Groot, die in het begin van de 17de eeuw al vaststelde dat de kleefstof van de internationale samenwerking de goede trouw is, bona fides. Staten die hun belangen bundelen, zien af van geweld als middel om hun geschillen te beslechten. Maar juist op het punt van die goede trouw loopt het spaak. China zou worden opgenomen in het internationale bestel, werd lid van de Wereldhandelsorganisatie en lapte daarna alle afspraken aan zijn laars. Over Rusland hoeven we het niet meer te hebben.

Thom de Graaf vindt dat wantrouwen afbreuk doet aan de internationale rechtsorde. Maar langzamerhand ligt het meer in de rede om gezond wantrouwen een nieuwe kans te geven. Het oude machtsdenken van Kissinger en de zijnen veronderstelde juist géén goede trouw, maar keek naar de voldongen feiten op de grond. Dat denken is min of meer taboe geworden. Ronald Reagan noemde de Sovjet-Unie the evil empire, maar had altijd oog voor de staatsraison. Nu hebben realo’s als Rob de Wijk het nakijken. De waarschuwing van Jeroen van der Veer dat een olieboycot zich wel eens vooral tegen onszelf zou kunnen keren, is al bijna onzedelijk.

Jeroen van der Veer: waarschuwing voor oliecrisis bijna onzedelijk. Beeld ANP

Ik ben geen Poetinversteher. Ik ben tegen het idee van een Russische invloedssfeer. Poetin moet lik op stuk krijgen. Maar nu is Poetin Hitler geworden, staat zijn cel te wachten in Den Haag en is hij de ultieme test voor onze houding tegenover goed en kwaad, zoals Hans Goedkoop op 4 mei zei in zijn stichtend woord in de Grote Kerk. Met de baarlijke duivel zelf als tegenstander is geen schikking mogelijk, zoals de eindeloze godsdienstoorlogen van de 16de eeuw hebben bewezen.

Het globaliseringsideaal van goede mensen wereldwijd, bracht met zich mee dat er geen modus meer is voor de omgang met slecht volk. Terwijl er juist een omgangsregeling moet komen voor landen die niet willen deugen. Intussen praat de EU alweer gewoontegetrouw over de tientallen miljarden die de wederopbouw van Oekraïne straks gaat kosten. Dat is schitterend, maar eerst zal er toch een bestand moeten komen. En bestanden sluit je niet met mensen die je vertrouwt. Bestanden sluit je met mensen die je haat.