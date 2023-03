Tijd voor belastingaangifte: wat is er anders en waar vind ik hulp?

Een brief van de Belastingdienst met een oproep om belastingaangifte te doen over 2022. Beeld ANP

1) Wat is er dit jaar anders aan de belastingaangifte?

Als u digitaal aangifte doet, begint het al bij het inloggen. Sinds 1 oktober vorig jaar kan inloggen bij de Belastingdienst alleen nog met de DigiD-app of een sms-controle. In elk geval is een telefoon dus noodzakelijk. Als u in de afgelopen vijf maanden als eens hebt ingelogd op Mijn Belastingdienst, heeft u deze horde al eerder genomen.

De belangrijkste wijziging wat betreft belastingen is dat studiekosten niet meer aftrekbaar zijn. In plaats daarvan is de Stap-regeling gekomen, waarmee elke Nederlander 1.000 euro aan studiekosten vergoed kan krijgen. Vanwege grote belangstelling is er bij die regeling echter sprake van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Dinsdagochtend zou het loket openen, maar vanwege een technische storing is dat uitgesteld.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Daarnaast is het tarief voor aftrekposten in 2022 gedaald van 43 naar 40 procent. Daardoor profiteren mensen met een inkomen van minimaal 69.399 euro minder van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en zelfstandigenaftrek. Ten slotte is de zelfstandigenaftrek verlaagd van 6.670 euro naar 6.310 euro.

2) Waarom is belastingaangifte zo ingewikkeld?

Teruggave, aftrekposten, heffingskorting, boxen en schijven: de terminologie van de inkomstenbelasting is niet bij iedereen even bekend. Uit onderzoek van SNS Bank blijkt dat ruim acht op de tien jongvolwassenen (18-35 jaar) hulp willen bij de aangifte. De meeste moeite hebben ze met onbekende woorden (42 procent). Dat de Belastingdienst de aangifte bij voorkeur digitaal ontvangt, is juist voor een deel van de ouderen een uitdaging.

De oorzaak van het web aan termen en regelingen is de leeftijd van ons belastingstelsel. De laatste grote belastinghervorming dateert van 2001. Sindsdien zijn er uit politieke overwegingen allerlei zaken aan toegevoegd, zoals toeslagen en aftrekposten. Dat heeft geleid tot een onoverzichtelijk geheel, dat voorlopig niet zal verdwijnen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat er tot 2026 geen capaciteit is bij de Belastingdienst om grote hervormingen door te voeren.

De Belastingdienst is zich ervan bewust dat het invullen van de aangifte ingewikkeld kan zijn. De meeste gegevens zijn daarom van tevoren al ingevuld. Het enige wat u zelf hoeft te doen, is die gegevens te controleren en aan te vullen waar mogelijk.

3) Wanneer en waar schakel ik hulp in?

Als er iets veranderd is in uw leven, is het verstandig om advies van buitenaf te vragen. De Consumentenbond adviseert bijvoorbeeld om hulp in te schakelen als u een huis heeft gekocht, gescheiden bent of ondernemer bent. Ook als u er zelf om een andere reden niet uitkomt, is het aan te raden om hulp te zoeken.

Voor advies kunt u uiteraard aankloppen bij een Belastingkantoor of bellen naar de Belastingtelefoon. Maar kunnen ze u daar niet helpen of wilt u liever onafhankelijk advies, dan komt u al snel terecht bij een belastingadviseur. Controleer voordat u met een adviseur in zee gaat of diegene is aangesloten bij een van de beroepsverenigingen, het Register Belastingadviseurs (RB), de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Maak ook van tevoren afspraken over de prijs en het aantal uren, en kijk de aangifte altijd zelf na.

Is een professionele belastingadviseur te duur, dan zijn er nog genoeg andere mogelijkheden. De meeste bibliotheken organiseren bijvoorbeeld vragenuren of computerhulp. Daarnaast zijn er Belastingwinkels, waar studenten gratis of tegen een kleine vergoeding hulp aanbieden. Ook veel ouderen- en vakbonden bieden hun leden hulp met de belastingaangifte.