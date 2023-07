Tientallen slachtoffers bij bomaanslag Pakistan

Reddingswerkers op de plek van de explosie. Beeld AP

De ontploffing gebeurde in een zaal waar de radicaal-islamistische partij Jamiat Ulema-e-Islam bijeen was. De leider van deze partij, Maulana Fazal-ur-Rehman, is aanhanger van de Taliban. Honderden mensen woonden het evenement bij. Er wordt gevreesd dat het dodental nog verder zal oplopen. Veel gewonden verkeren in kritieke toestand, melden Pakistaanse hulpdiensten.

Beelden op de Pakistaanse televisie tonen grote verwoesting. Lichamen liggen op de grond, terwijl bebloede slachtoffers door de hulpdiensten in veiligheid worden gebracht. Er worden helikopters ingezet om gewonden naar ziekenhuizen in de buurt te brengen.