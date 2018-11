Tientallen schoolkinderen ontvoerd in Kameroen

In Kameroen zijn tientallen mensen, onder wie vooral kinderen tussen de 10 en de 19 jaar, ontvoerd uit een kostschool in het westen van het land. De regionale autoriteiten melden dat het schoolhoofd, een leraar, een chauffeur en zeker 79 scholieren zondagnacht zijn meegenomen. Volgens de regionale gouverneur Adolphe Lele L’Afrique zitten Engelstalige separatisten achter de aanval.

De afgelopen jaren roeren zich separatisten in het noordwesten en het zuidwesten van het land. Kameroen is voor het grootste deel Franstalig, en de Engelstalige minderheid in deze twee regio’s (die 20 procent van de totale bevolking vormt) voelt zich gediscrimineerd. Sinds de overheid in 2016 vreedzame protesten met geweld neersloeg, is de spanning enorm toegenomen en zijn verschillende milities gaan strijden voor onafhankelijkheid.

Deze milities eisen dat alle scholen in de regio worden gesloten, maar geen enkele groepering heeft de ontvoering van de school in Bamenda opgeëist. Wel is een video verspreid. Volgens de BBC is hierop te zien hoe een groep jongens bij elkaar zit in een kleine ruimte. Zij zouden nerveus kijken naar degene die de camera vasthoudt, en die hun vraagt hun naam te vertellen, en te zeggen waar ze vandaan komen. De jongens moesten ook een zin herhalen: ‘Ik ben vannacht door de Amba-jongens meegenomen uit school, en ik weet niet waar ik ben’. ‘Amba’ is een afkorting van Ambazonia, de naam van de nieuwe staat die de separatisten willen.

Boko Haram

De aanval doet sterk denken aan de ontvoering van meer dan 270 schoolmeisjes in Nigeria in 2014. Zij werden meegenomen door de terroristische organisatie Boko Haram en zeker honderd van hen zijn nog steeds niet terecht. Het gebied in Kameroen grenst aan Nigeria, maar is zo’n 1.000 kilometer verwijderd van de regio’s waar Boko Haram actief is.

Het is niet de eerste keer dat scholieren in het noordwesten van Kameroen worden ontvoerd. Op 19 oktober werden er vijf kinderen door een groep gewapende mannen meegenomen van de Atiela Bilingual High School. Sindsdien is niets meer van hen vernomen. In september werden negen studenten ontvoerd van een andere kostschool, maar zij zijn drie dagen later, nadat er losgeld was betaald, weer vrijgelaten.

Kameroen was altijd een van de stabielste landen van Afrika, maar het land bevindt zich nu op de rand van een burgeroorlog. Tienduizenden inwoners zijn dit jaar op de vlucht geslagen voor het geweld. In de steden is het redelijk rustig, maar op het platteland wordt hevig gevochten door het leger en de separatisten. President Paul Biya, die al sinds 1982 aan de macht is, werd deze maand met meer dan 70 procent van de stemmen herkozen voor een zevende termijn.