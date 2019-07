Tientallen, misschien zelfs honderdvijftig migranten verdronken voor de kust van Libië

Een migrant die een schipbreuk heeft overleefd, in een ziekenhuis in Tunesië. Beeld AFP

De UNHCR en andere migrantenorganisaties roepen herhaaldelijk op om overlevenden niet naar Libië te brengen, omdat het volgens hen geen ‘veilig land’ is; migranten worden daar in de detentiecentra gemarteld, uitgebuit, mishandeld en krijgen geen medische zorg.

Volgens de eerste berichten was waren er rubberbootjes met ongeveer driehonderd migranten aan boord, vanuit de stad Al Khoms (zo’n 120 kilometer ten oosten van Tripoli) onderweg naar Europa. Als het dodenaantal wordt bevestigd, is dit de dodelijkste schipbreuk in de Middellandse Zee van dit jaar.

Gammel bootje

Begin deze maand verdronken zeker tachtig Afrikaanse migranten toen hun bootje omsloeg. Slechts vier opvarenden overleefden de ramp, waarvan een later in het ziekenhuis alsnog is overleden. In mei verdronken bij een vergelijkbare ramp ook al 65 migranten die op een gammel bootje vanuit Libië probeerden om Europa te bereiken.

De situatie in Libië is voor migranten ernstig verslechterd sinds een hernieuwde oorlog uitbrak om de hoofdstad Tripoli. Begin juli werden 53 migranten gedood en raakten tientallen mensen gewond bij luchtaanvallen op een detentiecentrum ten oosten van de hoofdstad waar zij werden vastgehouden. Enkele dagen later maakte Ocha, de VN-organisatie die hulp bij humanitaire crises coördineert, bekend dat Libische bewakers op de migranten schoten toen ze probeerden te ontsnappen aan de luchtaanvallen.