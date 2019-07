Tientallen kinderen onwel tijdens zomerkamp in Leusden

Hulpdiensten arriveren op de plek waar een groep kinderen onwel is geworden. De kinderen nemen deel aan een zomerkamp bij de YMCA kampeerboerderij aan de Paradijsweg. Beeld ANP

De kinderen waren op zomerkamp in de bossen bij Leusden (Utrecht). Een aantal van hen raakten daar donderdagmiddag oververhit. De hulpdiensten zijn met een traumahelikopter, ambulances, politie en brandweer uitgerukt. In totaal werden 29 kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Eén kind is naar het Meander Medisch Centrum in Amersfoort gebracht, de rest naar het UMC Utrecht.

De kinderen die in Leusden op kamp zijn, komen uit Rijnsburg. De organisatie van het zomerkamp bevestigt het incident op Facebook. De kinderen die niet ziek geworden zijn, worden vanavond nog naar huis gebracht. In overleg met de hulpdiensten heeft de kampleiding uit voorzorg besloten de overige kampen af te lassen, meldt de veiligheidsregio Utrecht.

Extra hulpdiensten naar Rotterdamse Maasvlaktestrand vanwege hitte

De kampeerboerderij is niet de enige plek waar mensen onwel werden door de hoge temperaturen die vandaag werden bereikt. Ook op het Rotterdamse Maasvlaktestrand zouden meerdere mensen bevangen zijn geraakt door de hitte. Er worden extra ambulances en een noodhulpteam naar de Maasvlakte gestuurd om mensen ter plekke te kunnen behandelen.

Bij de meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond kwamen de hele dag al telefoontjes binnen van mensen die onwel zijn geworden door de hitte of in zee in problemen kwamen. Omdat het aantal meldingen bleef toenemen, is kort na 18.00 uur besloten meer hulpverleners naar het strand te sturen.