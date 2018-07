Tientallen kilo's drugs gevonden op terrein marinekazerne in Doorn

Op het terrein van de marinierskazerne in Doorn is een partij van zeker enkele tientallen kilo’s drugs, vermoedelijk cocaïne, aangetroffen. Mariniers van de kazerne hebben de drugs maandagmiddag gevonden toen ze een zeecontainer openden die op het terrein stond en de politie geïnformeerd.

Legervoertuigen bij de kazerne in Doorn. Foto anp

Hierop is de Koninklijke Marechaussee een onderzoek begonnen. Het is nog niet duidelijk of mariniers van de kazerne betrokken zijn bij het vervoer van de drugs naar de kazerne. ‘Dat zijn vragen die wij ook hebben’, zegt een woordvoerder van de marechaussee. ‘We hebben nog geen verdachte op het oog.’

Het is zeer uitzonderlijk dat er zo’n hoeveelheid drugs wordt aangetroffen op militair terrein. De exacte hoeveelheid is ook nog niet bekend, maar het gaat om tientallen kilo’s, aldus de woordvoerder.

De marechaussee (en niet de politie) doet onderzoek als er mogelijk militairen betrokken zijn bij een zaak of als het feit heeft plaatsgevonden op militair terrein.

De onderschepte partij drugs is naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd voor nader onderzoek. Over de herkomst kon de marechaussee nog niets zeggen. Wel wilde de woordvoerder kwijt dat de drugs, gezien de hoeveelheid, waarschijnlijk waren bedoeld om te verhandelen en niet voor eigen gebruik. Zolang het onderzoek loopt kan hij verder geen mededelingen doen.