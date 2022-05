Tientallen gewonden en een dode door zwaar noodweer met tornado’s in Duitsland

Een auto ligt in puin na de tornado in Paderborn, Duitsland. Beeld Lino Mirgeler / AP

De Duitse weerdiensten hadden voor vrijdag een stormwaarschuwing afgegeven en op sommige plekken windstoten tot 130 kilometer per uur voorspeld. Ook elders in Duitsland veroorzaakte de storm ernstige schade.

Zo kwamen in Lippstadt, nabij Paderborn, meer dan honderd mensen vast te zitten in een buitenzwembad omdat de uitgang geblokkeerd was door een omgevallen boom. De kerktoren van een dorpje ernaast is ingestort. Hier is eveneens een tornado vastgesteld. De derde hield nabij de stad Höxer huis.

Volgens Duitse meteorologen is het extreme weer veroorzaakt doordat hete lucht uit Afrika in botsing kwam met relatief koele lucht boven Noord-Europa. De rondwervelende winden ontstaan doordat dalende koude lucht en opstijgende warme lucht om elkaar heen beginnen te cirkelen.

In het West-Duitse dorp Wittgert overleed verder een 38-jarige man aan hoofdverwondingen, nadat hij was gevallen door een elektrische schok die hij kreeg in een ondergelopen kelder. En in het zuidelijke Beieren raakten veertien mensen gewond toen een houten hutje instortte, ten zuiden van Nuremberg. Twee van hen, een vrouw en een kind, zijn er slecht aan toe.

Ook in Nederland waren de gevolgen van het noodweer te merken, met name in Limburg, waar vrijdag code oranje gold. Een windhoos richtte in een half uur tijd een spoor van vernielingen aan in de voormalige westelijke mijnstreek, aldus een woordvoerder van de brandweer. De hevige windstoten bliezen meerdere daken van woningen, waardoor een woning in Beek op instorten kwam te staan en meerdere bewoners elders moesten worden ondergebracht.

Windhozen − die trechtervormige slurven vormen onder onweerswolken − komen jaarlijks voor in Duitsland, en ook in Nederland. Bij zware windhozen wordt van tornado’s gesproken. Wel bereiken die hier zelden de kracht van de enorme tornado’s die de Verenigde Staten teisteren, en waar jaarlijks tientallen mensen door overlijden.

In Nederland is vooral de tornado die in 1.674 dwars door de Domkerk in Utrecht sneed befaamd, waardoor het middenschip instortte. Van recentere datum is de Stormramp van Borculo uit 1925, toen één of meer tornado’s door onder meer de Achterhoek trokken, en waarbij vier doden en tachtig gewonden vielen.