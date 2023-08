Tientallen gewonden bij grote explosie in fabriek • Twee drones vlak bij centrum Moskou neergehaald

De Russische luchtmacht heeft twee vermoedelijk Oekraïense drones uit de lucht gehaald, die op weg waren naar het centrum van Moskou. Dat zegt de burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin. Een drone stortte neer in de buurt van de luchthaven Domodedovo; een andere kwam terecht bij buitenwijken aan de westkant van de stad.

De verijdelde droneaanval is een nieuwe in een lange reeks. Al twee weken lang worden vijandige drones richting de Russische hoofdstad gestuurd. Vorige week kwam tweemaal een drone terecht op een kantoorflat in het internationale zakencentrum van Moskou. Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp zei eerder over de aanvallen dat ze nauwelijks effect hebben op het dagelijks leven in de stad.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde na de eerdere droneaanvallen vast dat de oorlog Rusland heeft bereikt. ‘Oekraïne wordt sterker en de oorlog keert nu geleidelijk aan terug naar de strategische en symbolische plekken in Rusland. Dat dit gebeurt is onvermijdelijk en eerlijk’, zei Zelensky tien dagen geleden.

Vermoedelijk zijn de drones in de nacht opgestegen vlak bij de Oekraïense grens. Na een nacht in het donker vliegen kwamen ze in de vroege ochtend aan bij de Russische hoofdstad. Doordat de drones in het donker en laag bij de grond vliegen, worden ze niet opgemerkt door radars.

Het is niet bekend of de drones daadwerkelijk Oekraïens waren. Eerdere droneaanvallen op Moskou waren volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten wel het werk van de Oekraïense geheime dienst.

Wian Slendebroek

Lees ook: Moskovieten merken weinig van droneaanvallen: ‘Dit zijn speldenprikjes’