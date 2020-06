Tientallen dwarslaesies als gevolg van lachgasgebruik

Verkoop van lachgas op straat tijdens de Amsterdam Pride van 2019. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Dat meldt RTL Nieuws op basis van een enquêteonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Het jongste lachgasslachtoffer is 17 jaar oud, het oudste 30.

De beroepsvereniging deed een enquête onder alle 78 ziekenhuizen, daarvan reageerden er 42. Hoeveel dwarslaesie-gevallen na lachgasgebruik de overige 36 ziekenhuizen tegenkwamen is onbekend, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger.

Het gebruik van lachgas heeft een vlucht genomen sinds het in 2016 onder de Warenwet valt in plaats van de Geneesmiddelenwet. Jongeren kunnen eenvoudig en voor weinig geld volledig legaal lachgaspatronen bestellen op internet. Met slagroomspuiten wordt het gas in de ballonnetjes gespoten en geïnhaleerd. Dit leidt tot een kortstondige roes: de omgeving vervaagt, kleuren worden intenser waargenomen en geluid komt met een vertragingseffect binnen.

Onverschillig

Neuroloog Lucille Dorresteijn van het Medisch Spectrum Twente en lid van de werkgroep lachgas van de NVN bevestigt dat er risico’s aan het inhaleren van lachgas zijn verbonden. ‘We zien dat jongeren onverschillig over lachgas denken’, stelt de neuroloog. ‘Terwijl alcohol verboden is, staat bij schoolfeesten een tank met lachgas. Dat mogen ze gewoon nemen. Waar zijn we mee bezig? Het maakt me boos. We weten wat alcohol en drugs doen bij een jong brein in ontwikkeling, maar van lachgas weten we het niet.’

Lachgas leidt tot een tekort aan vitamine B12. Dat kan het ruggenmerg beschadigen en een gedeeltelijke dwarslaesie veroorzaken. Patiënten volgen een revalidatietraject dat maanden tot jaren kan duren. Er is volgens Dorresteijn kans op volledig herstel, maar het is ook mogelijk dat de schade blijvend is. Ook psychoses en epilepsie zijn een mogelijk gevolg van lachgas.

Sommige jongeren nemen meer dan honderd ballonnen met lachgas per dag. Dat zijn de zogenoemde ‘problematische gebruikers’. In augustus vorig jaar waarschuwden neurologen al in de Volkskrant dat lachgas, dat bekendstaat als onschuldige partydrug, blijvende verlamming kan veroorzaken.

‘Weinig risico’s’

Volgens Jellinek, een instelling voor verslavingszorg, is recreatief gebruik van lachgas doorgaans niet schadelijk en de kans op verslaving niet groot. ‘Hier gaat het om overmatige gebruikers’, vermoedt Jellinek-woordvoerder Floor van Bakkum. ‘Het RIVM heeft onderzocht dat af en toe een lachgaspatroon, wat je in de slagroomspuit steekt, weinig risico’s oplevert. Je kan hooguit vallen omdat je duizelig wordt.’ Dat onderzoek is volgens Van Bakkum tot dusver niet weerlegd. ‘Maar overmatige gebruikers kopen op internet middelgrote tot grote cilinders lachgas voor industrieel gebruik. Daarmee kun je makkelijk veel tegelijk van innemen. Hoe groot die groep is, is onduidelijk. Maar wij pleiten er daarom voor dat die cilinders gereguleerd worden. Dus dat de leverancier waarschuwt: dit is niet voor consumptief gebruik.’