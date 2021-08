Tientallen doden onder wie twaalf Amerikaanse militairen in Kabul, IS eist aanslag op

Bebloede vrouwen arriveren na de aanslagen bij een ziekenhuis in Kabul. Beeld AFP

De aantallen doden en gewonden kunnen nog oplopen. Op gezag van Afghaanse gezondheidsfunctionarissen meldde de BBC dat bij de aanval zeker zestig mensen zijn omgekomen en meer dan 140 gewond geraakt.

Ook twaalf Amerikaanse militairen kwamen om het leven, bevestigde generaal Frank McKenzie van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon. Dat maakt de aanval voor de Verenigde Staten een van de dodelijkste uit de hele twintigjarige interventie in Afghanistan. Het zijn ook de eerste Amerikaanse doden sinds de VS anderhalf jaar geleden onderhandelingen over hun terugtrekking met de Taliban begonnen.

Een woordvoerder van de Taliban liet eerder al weten dat onder de slachtoffers meerdere buitenlanders waren, onder wie vrouwen en kinderen, en enige Talibanstrijders. Een door een Italiaanse ngo gedreven ziekenhuis meldde dat het meer dan zestig gewonden in behandeling had. Beelden van een Afghaanse journalist op sociale media lieten een stapel bebloede lichamen zien tussen het puin. De man huilde terwijl hij filmde.

IS-K

Het Pentagon kwalificeerde de zelfmoordaanslagen, waarbij ook vijftien Amerikaanse militairen gewond raakten, als een ‘complexe aanval’ van een terroristische groep uit de regio, vermoedelijk Islamitische Staat in de provincie Khorasan (IS-K). Die groepering eiste de aanslagen enkele uren later inderdaad op, onder verwijzing naar de samenwerking tussen de Amerikanen en de Taliban bij de grootscheepse evacuatie van buitenlanders en Afghaanse vluchtelingen uit Kabul, die door de VS worden gecoördineerd. De Taliban, die sinds elf dagen de baas zijn in Afghanistan, zeiden eerder niet te weten wie achter de aanval zat. Een woordvoerder wees wel op de aanwezigheid van buitenlandse troepen als een belangrijke reden voor de terreurdaad.

De eerste explosie vond plaats nabij Abbey Gate, een van de toegangen tot het vliegveld, waar vooral Britse maar ook Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Hierbij zou zeker één terrorist zich hebben opgeblazen. De tweede explosie, die gepaard ging met een schietpartij, zou in of nabij het belendende Baron Hotel zijn geweest. Volgens waarnemers op sociale media zou het om minstens drie zelfmoordterroristen zijn gegaan.

Deadline voor evacuatie

De aanslagen vonden donderdag plaats midden in de chaotische laatste fase van de massale evacuatie van buitenlanders en Afghaanse vluchtelingen in aanloop naar de deadline van dinsdag 31 augustus. Dat is, volgens een door Washington met de Taliban gemaakte afspraak, de dag dat de laatste Amerikaanse militairen Afghanistan zullen verlaten, bijna twintig jaar na de inval na de aanslagen van 11 september 2001.

Amerikaanse en Britse autoriteiten waarschuwden afgelopen dagen meermalen voor mogelijke terroristische aanvallen op westerse militairen en op de duizenden wanhopige Afghaanse vluchtelingen rond het vliegveld. Onder meer België stopte daarom woensdag uit veiligheidsoverwegingen met de evacuatieoperatie.

Donderdag volgde het dringende advies aan alle vluchtelingen om de omgeving van het vliegveld te verlaten. Na de explosies vuurden de Amerikaanse militairen die het vliegveld bewaken traangas af om de mensenmassa’s alsnog te verspreiden. Maar volgens een westerse diplomaat bleven de toegangen ‘onvoorstelbaar druk’.

Islamitische Staat Khorasan

Westerse inlichtingendiensten wezen als meest waarschijnlijke bron van de terreurdreiging deze week al nadrukkelijk naar Islamitische Staat in de provincie Khorasan (IS-K). Deze terroristische groep dook eind 2014 in Afghanistan op en pleegde sindsdien talloze bloedige aanslagen, vaak op burgerdoelen. De groep raakte herhaaldelijk slaags met de Taliban, waarmee zij strijdt over de controle over (drugs)smokkelroutes.

Onduidelijk is nog wat de vermoedelijke aanslagen van donderdag betekenen voor de finale evacuatie-inspanningen van de westerse landen. Veel landen wilden er vrijdag mee stoppen, onder meer omdat de VS de laatste dagen reserveert voor het evacueren van zijn eigen militairen. Canada en Nederland hielden er in navolging van België donderdag al mee op. Er was volgens een bron in het Witte Huis donderdag nog geen aanwijzing dat president Joe Biden de Amerikaanse extractieplannen vanwege de aanslagen bijstelt.

Westerse landen hebben de afgelopen twaalf dagen via de door de Amerikanen geregisseerde en bewaakte luchtbrug bijna 100 duizend mensen uit Kabul geëvacueerd: westerse diplomaten en hulpverleners, maar vooral Afghaanse burgers die voor de westerse interventiemacht werkten of die anderszins wraak van de Taliban vrezen. Vele duizenden wachtenden zullen echter niet meer op tijd kunnen worden weggehaald.

Biden bleef deze week doof voor de pleidooien van onder meer Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland om de Amerikaanse troepen langer in Kabul te houden. Hij wilde zich houden aan de deadline van 31 augustus, die zijn voorganger Trump met de Taliban was overeengekomen. De Taliban zeiden overigens deze week dat iedereen met geldige papieren ook na 31 augustus mag vertrekken, als de gewone lijnvluchten weer beginnen.

Nederlandse operatie voorbij

De Nederlandse evacuatie-operatie in Kabul is intussen voorbij. De laatste Nederlandse vluchten vertrokken donderdagavond naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, meldde het ministerie van Defensie. Aan boord waren onder anderen de diplomaten en militairen die afgelopen tijd vanaf het vliegveld hadden gewerkt.

Nederland evacueerde meer dan 2.500 mensen, van wie ruim 1.600 met als eindbestemming Nederland. Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken erkende echter dat een ‘groot aantal’ mensen niet in veiligheid is gebracht, met voor hen mogelijk ‘ingrijpende consequenties’. ‘De inzet blijft om, samen met internationale bondgenoten, allen te helpen die recht hebben op terugkeer of evacuatie’, aldus Kaag.