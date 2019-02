Tientallen doden onder Indiase veiligheidstroepen bij zelfmoordaanslag in Kashmir

De aanval vond plaats op een zwaarbewaakte snelweg die door het leger wordt gebruikt om haar troepen in de Kashmirvallei te bevoorraden. De politiemannen reden in een konvooi dat uit zeker 2.500 man bestond. ‘De explosie was vreselijk krachtig’, zegt een woordvoerder van de troepen. ‘Er is niets meer van de bus over.’

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de militante groepering Jaish-e-Mohammed, die wil dat India zich terugtrekt uit Kashmir – een regio die door India en Pakistan wordt geclaimd. Deze groepering is ook verantwoordelijk voor de vorige grote aanslag in het gebied: in september 2016 bestormden leden van Jaish-e-Mohammed een legerkamp, en kwamen er negentien Indiase soldaten om het leven.

De Indiase premier Modi heeft de ‘laffe aanslag’ veroordeeld.