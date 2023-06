Tientallen doden na aanval rebellen op school Oeganda

Politie in Oeganda. (beeld ter illustratie) Beeld AFP

De aanval vond plaats in de stad Mpondwe, op twee kilometer van de grens met de Republiek Congo. De aanvallers staken een slaapzaal van de school in brand en stalen voedsel. Oegandese soldaten achtervolgden de aanvallers, die naar het Virunga National Park in Congo zijn gevlucht, aldus de politie.

Er zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen, of dat allemaal leerlingen zijn is nog onduidelijk. Acht mensen zijn zwaargewond geraakt en bevinden zich in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zender NBS Television meldde dat er ook leerlingen werden ontvoerd.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, heeft de ADF sinds januari 2021 ongeveer 200 burgers gedood en bijna 40.000 mensen verdreven. De rebellengroep valt naast burgers ook regelmatig VN-troepen aan. Oeganda stuurde militairen naar het buurland om de ADF te helpen bestrijden.

Het is al lange tijd zeer onrustig in Oost-Congo en in het grensgebied van Oeganda en Rwanda. Van de vele gewapende groeperingen die er actief zijn, is de Geallieerde Democratische Strijdkrachten (ADF) de meest beruchte.

ADF werd in 1996 opgericht en een bondgenoot van de Somalische terreurgroep al-Shabaab. In 2004 trokken strijders naar de Republiek Congo, nadat het Oegandese leger met een militaire operatie de beweging had gedecimeerd. Volgens verschillende Afrika-watchers zou de rebellengroepering zich daar bij IS hebben aangesloten.