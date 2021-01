Tientallen doden en honderden gewonden na zware aardbeving in Indonesië

Reddingswerkers zoeken naar overlevenden na de aardbeving op Sulawesi. Beeld AFP

Door de beving ontstonden er aardverschuivingen en werden huizen met de grond gelijkgemaakt. Inwoners vluchtten in paniek in het midden van de nacht de straat op.

Op internet en de Indonesische nieuwszenders verschenen beelden van een meisje dat vastzat in het puin en reddingswerkers wanhopig smeekte haar te bevrijden. Ook zei ze onder haar, in het puin, nog andere mensen te horen die vastzaten. Op andere beelden huilde een man om hulp, omdat zijn kinderen nog onder het puin van hun ingestorte huis lagen.

Het epicentrum van de aardbeving was 6 kilometer ten noordoosten van Majene, de hoofdstad van het gelijknamige regentschap op het eiland. De beving vond plaats op een diepte van 10 kilometer. Duizenden bewoners van het eiland zijn geëvacueerd.

In Majene zijn 4 doden en zeker 637 gewonden gemeld. In de nabijgelegen regio Mamuju werden nog eens drie doden en tientallen gewonden gemeld. Veel gebouwen, waaronder zeker zestig huizen en het kantoor van de gouverneur, zijn beschadigd.

Inwoners proberen de stad Mamuju te verlaten na de zware aardbeving Beeld AFP

Nog geen tsunamiwaarschuwing

De aardbeving vond rond 01.00 uur lokale tijd plaats en er waren zo’n 7 seconden lang trillingen te voelen. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven, maar de autoriteiten waarschuwen dat dit bij een nieuwe aardbeving of hevige naschok wel kan gebeuren.

Enkele uren eerder was in hetzelfde district ook al een aardbeving met de kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Hierdoor raakten enkele huizen beschadigd. Sinds die twee heftige schokken, zijn er nog 26 naschokken gemeten. Volgens het rampenbestrijdingsbureau heeft een reeks aardbevingen in de afgelopen 24 uur zeker drie aardverschuivingen veroorzaakt en de elektriciteitsvoorziening afgesneden.