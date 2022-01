Tientallen doden en honderden gewonden na bombardementen door Saoedische coalitie op gevangenis in Jemen

Reddingswerkers tillen het dak van de ingestorte gevangenis op, om te zoeken naar overlevenden. Beeld REUTERS

In de nacht van donderdag op vrijdag vond een reeks luchtaanvallen plaats op het noorden van Jemen, dat grotendeels in handen is van de Houthi-beweging. De gevangenis van de stad Sa’ada werd zwaar getroffen, volgens Save The Children gaat het om een detentiecentrum voor migranten. De gezondheidsminister van de Houthi-regering zei tegen persbureau AP dat er zeker 70 mensen zijn gedood, maar hij verwacht dat het dodental verder zal stijgen omdat veel gewonden in levensgevaar verkeren.

Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er tot nu toe tweehonderd gewonden opgenomen in het ziekenhuis in Sa’ada en kan het ziekenhuis geen nieuwe patiënten meer aan. ‘Van wat ik hoor van mijn collega in Sa’ada zijn nog veel lichamen bedolven onder het puin, er worden veel mensen vermist’, zei Ahmed Mahat, het missiehoofd van de hulporganisatie in Jemen. ‘Het is onmogelijk om te weten hoeveel mensen zijn gedood. Het lijkt een afschuwelijke daad van geweld te zijn geweest.’

Ook vonden er luchtaanvallen plaats op verschillende andere plaatsen in Noord-Jemen. In de hoofdstad Sana’a werd onder meer het vliegveld geraakt en in havenstad Hodeidah werd een telecommunicatiecentrum verwoest. Daardoor ligt het internet in het hele land plat, wat problemen oplevert voor de aanwezige hulporganisaties. Videobeelden die werden gedeeld door de Houthi-beweging tonen lichamen tussen de brokstukken. Save the Children bericht dat ook drie kinderen gedood werden die in de buurt aan het voetballen waren.

Een van de dodelijkste dagen

De nachtelijke bombardementen maakten deze vrijdag tot een van de dodelijkste dagen in de oorlog die Jemen sinds 2014 in zijn greep houdt. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie, die het zuiden van Jemen grotendeels beheerst, heeft deze week de luchtaanvallen opgeschroefd. Maandag vielen al veertien doden bij een bombardementen op de hoofdstad.

Het geweld is een reactie op een drone-aanval van de Houthi-beweging op Abu Dhabi, de hoofdstad van coalitielid de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij drie doden vielen. Ook zou Saoedi-Arabië luchtaanvallen van de Houthi’s op Saoedische steden hebben verijdeld. De Houthi-aanvallen volgden kort nadat door de Emiraten gesteunde milities de opmars van de Houthi’s richting een belangrijke olierijke regio tegen wisten te houden.

Saoedi-Arabië zegt militaire doelwitten van de Houthi-rebellen te bombarderen, maar de berichtgeving wijst op vele burgerdoden. ‘Tientallen gewonde Jemenitische burgers en migranten, een beeld dat we hadden gehoopt nooit in Jemen te zien’, schrijft de directeur van Save the Children in Jemen in een verklaring. Veel arme mensen uit de Hoorn van Afrika hopen naar de Golfstaten te reizen om geld te verdienen, maar stranden onderweg in de Jemenitische burgeroorlog.

De luchtaanvallen van de Saoedische coalitie werden ook veroordeeld door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Hij herinnert alle partijen eraan dat aanvallen op burgers en civiele infrastructuur verboden zijn door het internationaal humanitair recht. Een woordvoerder van de Saoedische coalitie heeft gereageerd dat het de berichtgeving gaat onderzoeken in een ‘internationaal goedgekeurd, onafhankelijk proces’.

Geopolitiek conflict

In 2014 vonden grote protesten plaats tegen president Abed Rabbo Mansour Hadi, waarop de Houthi-beweging haar kans greep en de hoofdstad Sana’a innam. Er brak een burgeroorlog uit, die een nieuwe wending kreeg toen Hadi hulp kreeg van Saoedi-Arabië. De Saoedische coalitie mengde zich in 2015 de burgeroorlog met goedkeuring van de VN-veiligheidsraad. De sjiitische Houthi-beweging wordt gesteund door Iran.

Sinds de Saoedische interventie heeft de burgeroorlog zich ontwikkeld tot een geopolitiek conflict en is het aantal oorlogsslachtoffers snel toegenomen. De bloedige oorlog heeft miljoenen Jemenieten ontheemd en gezorgd voor ernstige hongersnood. De VN schatten dat de oorlog eind vorig jaar in totaal bijna 377 duizend mensen had gedood, zowel direct als indirect door gebrek aan voedsel en gezondheidszorg.