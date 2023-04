‘Tientallen doden’ en bijna 600 gewonden door gevechten tussen leger en paramilitairen Soedan, geweld verspreidt zich over hele land

Zwarte wolken boven het vliegveld van de Soedanese hoofdstad Khartoem, dat zou zijn ingenomen door de paramilitaire RSF en weer heroverd door het leger. Beeld AFP

Sinds de geweldsuitbarsting zaterdagochtend begon, zouden er ‘tientallen strijders’ zijn gedood. Ook kwamen 56 burgers om. Dat meldt de Soedanese artsen vereniging zondagochtend. Ze spreekt ook van minstens 600 gewonden. Volgens de BBC kwamen drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma om bij een vuurgevecht tussen de strijdende partijen op een vliegveld in Kabkabiya, in het westen van het land. Twee andere stafleden raakten ernstig gewond. Ook werden voertuigen van het VN-agentschap geplunderd.

Het zaterdag opgelaaide geweld in Soedan volgt op weken van oplopende spanningen tussen het leger, geleid door generaal Abdel Farrah al-Burhan, en de Rapid Support Forces (RSF), geleid door generaal Mohamed Hamdan Dagalo, ook wel bekend als Hemeti. Volgens The New York Times hebben de Verenigde Naties en buitenlandse diplomaten de afgelopen dagen druk geprobeerd een geweldsuitbarsting tussen de twee groepen te voorkomen.

Het leger en de paramilitairen namen achttien maanden geleden de macht over in Soedan en hadden toegezegd deze maand plaats te maken voor een burgerregering. Sinds hun coup zijn Al-Burhan en Hemeti verwikkeld geraakt in een machtsstrijd die steeds venijniger is geworden en nu tot uitbarsting is gekomen.

Leger en paramilitairen geven elkaar schuld van gevechten

Het leger sloot de eerste dag van de gevechten af met een luchtaanval op een RSF-kampement in Omdurman, vlak bij Khartoem. Ooggetuigen melden zondagochtend aan persbureau Reuters opnieuw zware gevechten in de hoofdstad, waarbij mogelijk zelfs van artillerie gebruik wordt gemaakt.

Ook zijn er meldingen van geweervuur in Port Soedan, aan de Rode Zee, waar het eerder nog rustig bleef.

De spanningen tussen het leger en de RSF liepen vanaf donderdag hard op. Het leger bestempelde enkele troepenbewegingen van de RSF in de stad Merowe, in het noorden van Soedan, als ‘ongecoördineerd en illegaal’. Ooggetuigen die persbureau Reuters sprak, meldden dat daar zaterdagochtend veel geweervuur klonk.

In de loop van de ochtend claimde de RSF de controle te hebben overgenomen over het vliegveld van Khartoem, dat werd gesloten. Beelden op Twitter, geplaatst door een BBC-journalist, leken dat te bevestigen:

Khartoum is cut off the world. RSF soldiers on the runway in Khartoum #Sudan pic.twitter.com/zwmu8mJgWW — Mohanad Hashim (@moehash1) 15 april 2023

Saoedi-Arabië maakte zaterdag melding van een ‘ongeluk’ met een Saoedisch vliegtuig op het vliegveld in Khartoem. Het zou zijn beschoten.

Zaterdagmiddag gaf generaal Al-Burhan echter een interview aan televisiestation Al Jazeera, waarin hij zei dat het leger het vliegveld weer had heroverd. Al-Burhan zei dat zijn troepen ook het presidentieel paleis en het hoofdkwartier van het leger onder controle hadden – plekken waarvan de RSF eerder had geclaimd ze ook te hebben veroverd.

Volgens het leger probeert de RSF in Khartoem strategische plekken in te nemen.

Wie de gevechten zaterdag is begonnen, blijft vooralsnog onduidelijk. De RSF zei dat het onder vuur is komen te liggen in het zuiden van de hoofdstad en sprak van een ‘brute aanval’. Televisiezender Al Jazeera sprak ook met Hemeti. Die beschuldigde zijn rivaal Al-Burhan ervan ‘een coup’ te willen plegen. Hij zou een plan uitvoeren in opdracht van aanhangers van de in 2019 afgezette autocratische president Omar Al- Bashir.

Nederlandse ambassadeur

De Nederlandse ambassadeur in Soedan, Irma van Dueren, zou zaterdagochtend naar Khartoem vliegen. Maar dat kon niet doorgaan omdat het vliegveld dicht is als gevolg van de hevige gevechten. ‘Al vroeg in de ochtend hoorden we geluiden dat er onrust was. Ik probeerde toch te gaan, maar op een gegeven moment hoorde ik dat de luchthaven gesloten was. Ik kon niet afreizen, helaas’, vertelde de ambassadeur zaterdagavond in het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen.

Ze staat in contact met haar ambassadeteam en de Nederlanders in Soedan. ‘Ze zijn soms moeilijk te verstaan, zo hard wordt er geschoten’, aldus Van Dueren.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Soedan opgeroepen in alle gevallen binnen te blijven en niet de straat op te gaan. Het reisadvies is aangepast en is nu rood voor het hele land.

Internationale gemeenschap bezorgd

De internationale gemeenschap reageert bezorgd op de geweldsuitbarsting. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, op bezoek in Vietnam, noemde de toestand in Soedan ‘fragiel’, maar ziet nog steeds kansen om de transitie naar een burgerregering te maken. ‘Ook al zijn er actoren die deze vooruitgang te lijken willen tegenhouden.’

‘We dringen er bij alle partijen op aan het geweld onmiddellijk te staken en verdere escalatie en mobilisatie te voorkomen’, schreef hij op Twitter, ‘en om gesprekken voort te zetten om de lopende problemen op te lossen.’

Het hoofd van de VN-missie in Soedan, Volker Perthes, riep op tot een ‘onmiddellijk’ einde van de gevechten, ‘om het land verder geweld te besparen’.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres sprak zaterdag zowel met legerleider Burhan als met RSF-voorman Hemeti, aldus een VN-woordvoerder. Guterres riep beide partijen op tot een ‘onmiddellijk einde van het geweld en terugkeer van de dialoog’.

Die oproepen lijken vooralsnog aan dovemansoren gericht. Het Soedanese leger zei zaterdagavond niet te willen onderhandelen met de RSF. ‘Er zal geen onderhandeling of dialoog plaatsvinden voordat de rebelse militie van Hemeti is ontbonden’, staat in een verklaring op Facebook.