Tientallen doden door tornado’s in zes Amerikaanse staten, hele plaatsen zijn verwoest

In Edwardsville in Illinois werd het dak van een Amazon-magazijn door een tornado weggeblazen. Beeld Getty Images

Gouverneur Andy Beshear zei zaterdag op een persconferentie dat het gaat om een van de zwaarste stormen die Kentucky ooit heeft meegemaakt. Zeker zeventig mensen kwamen om het leven, maar de gouverneur vreest dat dat aantal zal oplopen tot meer dan honderd. In de gehele VS werden tot nu toe 83 doden geteld.

Beshear heeft de noodtoestand uitgeroepen in zijn staat en vraagt de Amerikaanse overheid om hulp. President Joe Biden beloofde alle nodige federale hulp te verlenen en heeft zijn condoleances overgebracht aan de gouverneurs van de getroffen staten.

Op beelden op sociale media is te zien hoe het stadje Mayfield door de storm is weggevaagd. Auto's op parkeerplaatsen zijn bedolven onder het puin. Een kaarsenfabriek is volledig ingestort. Het dak kwam terecht op de medewerkers van de fabriek. Op dat moment waren er zo’n 110 mensen in het gebouw. ‘We denken dat minstens tientallen van hen zijn overleden. Het is heel moeilijk, heel zwaar, en we bidden voor hen en hun nabestaanden’, zei Beshear. Volgens lokale media worden er van de 110 medewerkers nog 70 vermist.

Looks like Mayfield, KY — got wiped of the map. Omg. I can’t comprehend this. https://t.co/IgvRQ64vWS — Jewel Shepard (@Jewelshepard) 11 december 2021

Ook andere delen van het midden van de Verenigde Staten zijn geraakt door de storm. In Edwardsville in Illinois is het dak van een magazijn van het e-commercebedrijf Amazon door een tornado weggeblazen, waar op dat moment zo'n vijftig mensen aanwezig waren. Een deel van het gebouw is ingestort. Zeker honderd hulpverleningsvoertuigen zijn naar de locatie uitgerukt om het puin te doorzoeken. Er zijn tenminste zes doden doden gevallen. Voor het leven van tientallen anderen wordt nog gevreesd. Een woordvoerder van Amazon liet weten dat de situatie nog in kaart wordt gebracht.

Zorgen

Bij het magazijn stonden zaterdagmiddag collega’s en familieleden gespannen te wachten op nieuws van de autoriteiten. Sarah Bierman zei tegen persbureau Reuters zich ernstige zorgen te maken om haar man, die tijdens de storm werkzaam was voor Amazon. Ze had hem vrijdagavond nog gesproken. Hij zei dat hij even naar het magazijn reed om zijn bestelbusje af te leveren. ‘Sindsdien heb ik niets meer van gehoord’, aldus Bierman. ‘Daarom ben ik hiernaartoe gereden om te kijken wat er aan de hand was. Ik had geen idee dat het gebouw er zo slecht uit zou zien. Ik maak me heel erg veel zorgen.’

Volgens CNN is ook heel veel schade aangericht in het noordwesten van de staat Tennessee. Daar zijn zeker drie doden gevallen, twee in Lake County en een in Obion County. De plaats Samburg zou min of meer volledig verwoest zijn, zo liet een lokale politiechef weten. Veel mensen zitten daar nog vast.

In de staat Arkansas is iemand overleden nadat een tornado een verzorgingstehuis raakte in de plaats Monette. De overlevenden worden tijdelijk opgevangen en verzorgd in lokale schoolgebouwen en ziekenhuizen. ‘We zijn zeer gezegend dat niet meer mensen zijn overleden of gewond geraakt’, zei inwoner Marvin Day tegen persbureau Reuters. ‘Het had veel erger kunnen zijn.’