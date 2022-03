Tientallen doden bij zelfmoordaanslag van Pakistaanse tak IS in Peshawar

De ravage in de Kucha Risaldar-moskee na de aanslag op vrijdag. Beeld REUTERS

Nadat een man met een bomgordel en een automatisch wapen het vuur had geopend op twee politiemensen die de sjiitische Kucha Risaldar-moskee bewaakten, drong hij het gebedshuis binnen tijdens het drukbezochte vrijdaggebed. Binnen begon de zelfmoordterrorist opnieuw te schieten en bracht daarna zijn bomgordel tot ontploffing.

Volgens het hoofd van de provinciale politie bevatte de bomgordel vijf kilogram explosieven en kogellagers. Deze projectielen, die door de explosie in het rond vlogen, hebben veel doden en gewonden veroorzaakt.

De aanslag, de dodelijkste in jaren op de sjiitische bevolking, veroorzaakte veel paniek in de wijken rond de moskee, en chaos in het nabijgelegen Lady Reading-ziekenhuis waar de bijna 200 gewonden naartoe werden gebracht. Een van de dodelijke slachtoffers is de prominente jonge sjiitische gemeenschapsleider Allama Irshad Hussein Khalil. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen, omdat een aantal gewonden in kritieke toestand is.

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft de aanslag veroordeeld. Het terroristisch geweld komt op een ongelukkig moment voor Pakistan, dat net het Australische nationale cricketteam voor de eerste keer in twintig jaar op bezoek heeft. In verband met de slechte veiligheidssituatie kon Pakistan lange tijd geen gastheer zijn voor internationale toernooien.

Zowel in Pakistan als Afghanistan zijn regelmatig aanvallen op minderheden zoals sjiitische moslims, gepleegd door extremistische groeperingen met een soennitisch-islamitische achtergrond, bijvoorbeeld Islamitische Staat en de Pakistaanse Taliban. Dit was echter de dodelijkste aanslag in jaren in Peshawar, een stad met ruim twee miljoen inwoners in de buurt van de grens met Afghanistan.

IS-K is in 2015 opgericht in het oosten van Afghanistan, in eerste instantie onder leiding van voormalige leden van de Pakistaanse Taliban. In 2019 werd een Pakistaanse afdeling van IS-K opgericht, die verantwoordelijk wordt gehouden voor veel aanslagen in Baluchistan, een onrustig gebied in Noord-Pakistan.

Vrijdag werd in de Afghaanse provincie Paktia volgens een woordvoerder van de Taliban-regering ook een bomaanslag op een moskee uitgevoerd, waarbij drie mensen omkwamen.