Tientallen doden bij terroristische aanvallen op veerboot en legerkamp Mali

In het noorden van Mali ondersteunen Wagner-huurlingen het Malinese regeringsleger. Beeld AP

Het aantal doden en gewonden kan volgens de Malinese autoriteiten nog oplopen. Een van de aanvallen had een passagiersboot op de rivier de Niger als doelwit. De veerboot ‘Timboektoe’ bevond zich op het moment van de aanval tussen vertrekpunt Gao en de stad Timboektoe. Het veer over de Niger vormt een belangrijke verbinding tussen enkele van de grootste steden van Mali.

Volgens de reder werd de boot getroffen door ‘minstens drie raketten’, meldt persbureau Belga. De Timboektoe kan ongeveer driehonderd passagiers vervoeren. Het is onduidelijk hoeveel mensen tijdens de aanval aan boord waren. Vanwege de terroristische dreiging in het gebied was er een escorte van regeringssoldaten op de boot aanwezig. Vorige week werd al een andere veerboot op de Niger aangevallen met een raket. Daarbij viel toen een dode.

De tweede aanval van gisteren vond plaats in Bamba, in de provincie Gao. Volgens de regering vielen rebellen een legerkamp aan. Het is onduidelijk hoeveel van de slachtoffers bij deze aanval omkwamen en hoeveel op de veerboot. Wel meldt de regering dat beide aanvallen zijn opgeëist door JNIM, een aan Al Qaida gelieerde jihadistische groepering. De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Staatsgrepen

De laatste maanden dreigen jihadistische groeperingen de macht te grijpen in het noorden van Mali. Rebellen blokkeren al bijna een maand de toegang tot de stad Timboektoe, waar een humanitaire ramp dreigt.

Mali heeft al meer dan tien jaar te maken met terreurorganisaties die banden hebben met Al Qaida en Islamitische Staat. In 2012 stichtten islamitische fundamentalisten een kalifaat in het noorden van het land. De jihadistische bewegingen verspreidden zich vanuit Mali naar buurlanden als Niger en Burkina Faso. Inmiddels heeft vrijwel de hele regio te maken met terroristische aanslagen.

In 2013 stuurde voormalig kolonisator Frankrijk militairen naar Mali, die de jihadisten uit het noorden van het land wisten te verdrijven. Het jaar erop begon een VN-vredesmissie, waaraan ook Nederlandse soldaten deelnamen. Frankrijk en de VN slaagden er in de jaren daarna niet in de veiligheidssituatie in Mali te verbeteren.

Wagner

Onvrede over het buitenlandse ingrijpen en de machteloosheid van de regering leidden tot twee militaire staatsgrepen in 2020 en 2021. Kolonel Assimi Goita, die leiding gaf aan de coups, keerde zich nadrukkelijk tegen Frankrijk en beloofde een einde te maken aan het jihadistische geweld.

Een conflict over de herintroductie van democratie in Mali leidde vorig jaar uiteindelijk tot het vertrek van de Franse troepen. Deze zomer kwam ook de VN-vredesmissie ten einde. Aan het eind van dit jaar moeten de laatste blauwhelmen het land hebben verlaten.

Ondertussen schakelde de militaire junta de hulp in van het Russische huurlingenleger Wagner. Officieel ondersteunen de huurlingen het regeringsleger bij ‘contra-terroristische operaties’, maar de Russen zouden zich daarbij volgens mensenrechtenorganisaties schuldig hebben gemaakt aan massale moordpartijen op burgers.