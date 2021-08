Tientallen bosbranden Algerije kosten zeker 65 mensen het leven

Mensen proberen de branden ten oosten van Algiers uit te slaan met takken. Beeld Reuters

Volgens de Algerijnse autoriteiten woeden er in meerdere provincies – in Algerije wilaya’s genoemd – grote branden. De Franstalige krant La Liberté telt in totaal 86 bosbranden, verspreid over zeventien provincies. Zeventien branden zouden inmiddels zijn geblust. Vooral de provincie Tizi Ouzou, ruim 100 kilometer ten oosten van Algiers, is zwaar getroffen.

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune schreef maandagavond al op Twitter dat 25 militairen waren omgekomen bij het in veiligheid brengen van inwoners uit de noordelijke regio Kabylië. De ‘martelaren’ redden volgens het staatshoofd meer dan honderd mensen ‘van de laaiende branden’. Hoe de soldaten zijn omgekomen, is niet precies duidelijk. Twaalf militairen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ook 37 Algerijnse burgers zijn bij de branden omgekomen. Het totale dodental komt daarmee op minstens 65. Over de precieze doodsoorzaken deed premier Benabderrahmane geen mededelingen.

Middellandse Zee

Verscheidene mediterrane landen strijden al meer dan een week tegen hevige natuurbranden. In Griekenland, Italië en Turkije moesten eerder al in totaal duizenden mensen worden geëvacueerd. De Nederlandse luchtmacht is op dit moment met twee blushelikopters in Algerije om te helpen.

De bosbranden in Kabylië, een gebied dat voornamelijk wordt bewoond door Berbers, braken maandag uit. Veel van de bergdorpen in de regio zijn afgelegen en moeilijk te bereiken. Inwoners hebben amper middelen om de vlammen te bestrijden. Water is er schaars. Velen zijn op de vlucht geslagen. Anderen proberen met laatste redmiddelen zoals takken de brand uit te slaan.

Een 92-jarige vrouw uit een bergdorp in Kabylië omschreef het tafereel tegenover persbureau AP als ‘het einde van de wereld’. ‘De hele heuvel veranderde in een gigantische vuurzee’, aldus de vrouw, die de vlammen vergeleek met de Franse bombardementen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Algerije, die eindigde in 1962. ‘Het is een drama voor de mensheid, voor de natuur. Het is een ramp.’

Aangestoken

De Algerijnse autoriteiten vermoeden dat de branden zijn aangestoken. ‘Dertig branden op hetzelfde moment in dezelfde regio, dat kan geen toeval zijn’, zei minister Kamel Beldjoud van Binnenlandse Zaken op de nationale televisie. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht.

Oppositiepartij RCD, die wortels heeft in de regio Kabylië, hekelt de in haar ogen trage reactie van de autoriteiten. Op sociale media worden via de hashtag #PrayforAlgeria oproepen om hulp gedeeld, ook door in het buitenland verblijvende Algerijnen. Foto’s en video’s tonen soldaten die in leger­uitrusting aan het werk zijn, zonder verdere beschermende kleding.

Het Noord-Afrikaanse land heeft hulp gevraagd aan de internationale gemeenschap en is in gesprek over het huren van extra blusvliegtuigen, liet president Tebboune op de televisie weten.