Tientallen arrestaties op Schiphol na blokkade privévliegtuigen door klimaatactivisten

De Koninklijke Marechaussee arresteert klimaatactivisten die een privévliegtuig op Schiphol hebben geblokkeerd. Beeld ANP

Iets na twaalven knipten de actievoerders op minstens drie plekken de hekken aan de oostkant van Schiphol door. Daarmee verschaften ze zich toegang tot het luchthaventerrein waar privévliegtuigen staan opgesteld. De politie ter plaatse kon niet voorkomen dat ruim tweehonderd vooral jonge activisten het terrein betraden.

De activisten gingen onder de vliegtuigen op de grond zitten om te voorkomen dat ze konden opstijgen. Minstens tien privéjets en een toestel van de Canadese luchtmacht werden op die manier geblokkeerd. Ze lijmden zich uit veiligheidsoverwegingen niet vast aan het asfalt, zei een woordvoerder van de activisten. De Koninklijke Marechaussee begon vrijwel meteen met de verwijdering van de demonstranten. Dat gebeurde onder gemoedelijke omstandigheden.

Privéjets veel vervuilender

De activisten hekelen het vervuilend karakter van de luchtvaart en het gebruik van privéjets in het bijzonder. Onderzoeksbureau CE Delft becijferde vorige maand dat de CO 2 -uitstoot per passagier van een privévliegtuig vele malen hoger is dan bij een lijnvlucht. Zo veroorzaakt een vlucht van Schiphol naar Londen met een regulier toestel zo’n 40 kilo CO 2 -uitstoot per passagier. Met een privévliegtuig ligt dat tussen de 203 en 302 kilo.

Desondanks neemt het gebruik van dergelijke jets alleen maar toe. In de eerste negen maanden van dit jaar waren het er al meer dan in heel 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Volgens vluchtdata die CE Delft analyseerde, was ruim een derde van alle privévluchten korter dan 500 kilometer. Bijna 11 procent van de vluchten was zelfs korter dan 250 kilometer. Dat zijn afstanden die in theorie ook goed per bus of trein zijn te overbruggen, vervoersmiddelen die veel minder vervuilend zijn.

De toename van het gebruik is mogelijk te verklaren door de coronacrisis, waardoor rijken minder graag reguliere lijnvluchten namen. Ook het personeelstekort op Schiphol zou kunnen hebben meegespeeld. Luchtvaartmaatschappijen annuleerden afgelopen zomer honderden vluchten.

Terwijl anderen zich onder de privéjets hebben verschalkt, fietst een groep van veertig demonstranten rondjes op de luchthaven. Beeld REUTERS

Kerosine belasten

Extinction Rebellion en Greenpeace, die de actie op Schiphol op touw zetten, zijn van mening dat passagiers korte afstanden met de trein moeten afleggen. Ze willen dat regeringen het gebruik van privévliegtuigen ontmoedigen. Een van de mogelijkheden is kerosine voor privéjets te belasten. Over luchtvaartbrandstof wordt sinds 1944 geen accijnzen geheven.

In Nederland lijkt zo’n voorstel weinig kansrijk. Ook de Europese Commissie heeft op dit moment geen plannen in die richting in de maak, laat een woordvoerder weten. Een kerosinetaks voor de luchtvaart in zijn algeheel is waarschijnlijker. De Commissie broedt op plannen om die in te voeren, meldde het FD vorig jaar. Er is nog niet besloten wanneer die zou ingaan.

In Nederland gaat de vliegtaks per 2023 weer omhoog. Wie vanuit Nederland reist, is vanaf volgend jaar een paar tientjes duurder uit bij het kopen van het ticket. Vertrekkende passagiers betalen dan een toeslag van ruim 26,43 euro per vlucht. Dat is een verhoging van zo'n 18 euro ten opzichte van de huidige belasting die op vliegreizen wordt geheven.