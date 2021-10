Tientallen Afghanen, onder wie tolken, vanuit Kabul onderweg naar Nederland

Afghaanse vluchtelingen komen eind september aan op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Naast de tolken gaat het volgens het ministerie om drie mensen die op de evacuatielijst staan en één persoon met een Nederlandse verblijfsvergunning. De evacués zijn vandaag aangekomen op het vliegveld van Islamabad waar de Nederlandse ambassadeur in Pakistan ze heeft ontvangen.

In Islamabad krijgt de groep onderdak van de Internationale Organisatie voor Migratie, een aan de Verenigde Naties gelieerde hulporganisatie. Zodra hun papieren in orde zijn, zal Buitenlandse Zaken ze helpen naar Nederland door te reizen.

Het ministerie laat weten dat de evacués per vliegtuig uit Kabul zijn vertrokken, samen met mensen die naar andere westerse landen op weg zijn. Details over de vlucht wil het ministerie op dit moment niet bekendmaken.

Evacuatiemissie

Ben Knapen, minister van Buitenlandse Zaken, bedankte zijn Pakistaanse ambtgenoot via Twitter voor de ‘continue samenwerking’ met de autoriteiten ‘in onze pogingen hen die voor ons hebben gewerkt in veiligheid te brengen’.

Nadat de stormachtig verlopen evacuatiemissie eind augustus na negen dagen moest stoppen, was lange tijd onduidelijk hoeveel mensen Nederland nog moest ophalen. Vanwege de motie-Belhaj had het kabinet beloofd niet alleen staatsburgers, houders van een verblijfsvergunning, tolken en hun familie op te halen, maar ook mensen die voor Nederlandse organisaties of ontwikkelingsprojecten hebben gewerkt.

Buitenlandse Zaken kreeg 35 duizend e-mails met verzoeken voor de evacuatielijst. Gisteren zei het kabinet een definitieve lijst te hebben opgesteld van zo’n 2.100 mensen. Het kabinet geeft voorrang aan een groep van 320 mensen met een Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning en ongeveer 330 tolken en hun gezinnen.

In september lukte het Nederland enkele malen kleine groepjes mensen via Qatar te evacueren en maandag kreeg het de grootste groep tot nu toe, 43 mensen, via die route uit Afghanistan. Volgens Buitenlandse Zaken is de evacuatie van vandaag de grootste groep sinds Nederland uit Kabul vertrok.