Tiener opgepakt voor schietpartij op demonstranten waarbij twee doden zijn gevallen

Een man met een wapen tijdens de protesten in Kenosha, Wisconsin. Beeld AP

Bij de schietpartij dinsdagavond in Kenosha kwamen twee mannen om het leven. Een derde raakte ernstig gewond, maar is buiten levensgevaar. Rittenhouse wordt beschuldigd van moord in de eerste graad, maar uit het proces-verbaal wordt niet duidelijk of hij wordt verdacht van het neerschieten van alle drie de slachtoffers. Op diverse filmpjes die met telefoons op zijn gemaakt is te zien hoe Rittenhouse die avond met een AR-15 geweer door de straten van Kenosha loopt, en later wordt achtervolgd door boze demonstranten en op hen begint te schieten.

Felle demonstraties

De dodelijke schietpartijen dinsdag vonden plaats op de derde avond van felle demonstraties in Kenosha, nadat een politieagent zondag in die stad de zwarte man Jacob Blake met zeven kogels in de rug schoot. De demonstraties mondden op sommige plekken in de stad uit in plunderingen en brandstichtingen.

Rittenhouse was dinsdag vanuit zijn woonplek Antioch in de staat Illinois naar het drie kwartier verder gelegen Kenosha gereden ‘om burgers en bedrijven te beschermen tegen mogelijke plunderingen en geweld’, zegt hij in een kort interview met de website Daily Caller voor een dichtgetimmerd pand waar de dag eerder brand is gesticht. ‘Mensen raken gewond, en het is onze taak dit bedrijf te beschermen.’ Hij wijst erop dat hij ook een medicijntas bij zich heeft om gewonde mensen te helpen.

Het is onduidelijk of Rittenhouse deel uitmaakte van een burgerbrigade of op eigen houtje opereerde.

Een bloedvlek is gemerkt door de politie op de plek waar de schietpartij plaatsvond, waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Beeld Getty Images

Later op die avond, als demonstranten na de avondklok van acht uur bij een tankstation een burgermilitie treffen, wordt een van hen in het hoofd geschoten. Een ooggetuige bevestigde dat Rittenhouse op die plek aanwezig was. Op een ander filmpje van die avond rent iemand voorbij die op de schutter lijkt terwijl hij roept: ‘Ik heb net iemand vermoord’.

Demonstranten herkennen even later kennelijk de schutter. Op filmpjes is te zien hoe zij Rittenhouse achtervolgen. Die struikelt, valt op de grond en schiet vervolgens op zijn achtervolgers. Een man wordt daarbij dodelijk getroffen, een ander raakt ernstig gewond aan zijn arm. Die laatste was mogelijk zelf bewapend.

Rittenhouse loopt vervolgens naar het eind van de straat waar pantserwagens van de politie komen aanrijden. Hij heeft de handen in de lucht, al reikt hij soms ook weer naar zijn geweer. ‘Hij heeft ze net neergeschoten!’, roepen demonstranten. De poltie geeft Rittenhouse echter vrije doorgang. Een waarschuwt hem slechts: ‘Jij met dat geweer. Ga hier niet in, dit is gesloten.’ Rittenhouse zou de volgende dag in zijn woonplaats Antioch worden aangehouden.

Videobeelden van eerder op die avond tonen agenten die hun sympathie uitspreken tegen een bewapende groep, waar Rittenhouse mogelijk bij aanwezig was. Een politieman zegt hen door de megafoon in zijn auto: ‘We waarderen wat jullie doen jongens, echt waar.’

De burgemeester van Kenosha heeft woensdag verklaard dat de politie geen burgers nodig heeft bij de ordehandhaving in de stad.

Op de inmiddels afgesloten Facebook-, Instagram- en Twitterpagina’s van Rittenhouse poseerde de tiener met wapens, veelal met een Blue Lives Matter-vlag en insignes op de achtergrond. Begin dit jaar zou Rittenhouse een bijeenkomst van president Trump in Des Moines, Iowa, hebben bijgewoond en dat op TikTok hebben gepost, aldus BuzzFeed News. De video is inmiddels verwijderd.

Republikeinse Conventie

President Trump heeft na het neerschieten van Blake op zondag nog niet publiekelijk gereageerd. Vice-president Mike Pence noemde Kenosha in zijn speech woensdagavond op de Republikeinse Nationale Conventie: hij veroordeelde de plunderingen en brandstichtingen, maar sprak niet over de oorzaak van de onlusten, het politiegeweld.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden veroordeelde de rellen en verklaarde zich solidair met de roep van de demonstranten een eind te maken aan het systematisch racisme binnen de politie. Woensdag spraken hij en zijn running mate Kamala Harris telefonisch met de familie van Blake, die nog in coma ligt.

De nationale basketbalbond NBA besloot wedstrijden woensdag uit te stellen nadat de Milwaukee Bucks een wedstrijd hadden geboycot uit protest tegen het politiegeweld.