Tienduizenden Puerto Ricanen de straat op om aftreden gouverneur te eisen na beledigende chats

Al meer dan een week gaan Puerto Ricanen de straat op om het aftreden van Rosselló te eisen, maandag waren de grootste demonstraties tot nog toe. Beeld AFP

De gouverneur kwam vorige weekeind in opspraak nadat 889 pagina’s beledigende onlineconversaties tussen hem en elf nauwe medewerkers en adviseurs op straat waren komen te liggen. In de chats werd denigrerend gesproken over onder meer vrouwen en slachtoffers van orkaan Maria die in 2017 een ravage aanrichtte op het eiland.

Demonstranten, wapperend met vlaggen en slaand op potten en pannen, bezetten maandag een snelweg in de hoofdstad San Juan. Het was de grootste opkomst sinds de protesten vorige week op gang kwamen. ‘Ricky, treed af’, riepen de demonstranten. Ook de media hebben zich achter de volksopstand geschaard. ‘Het is tijd om naar het volk te luisteren: u moet aftreden’, zo viel te lezen op de voorpagina van het grootste dagblad van Puerto Rico, El Nuevo Día.

Gouverneur Rosselló heeft zondagavond gezegd niet te zullen aftreden en meende de volkswoede weg te kunnen nemen door te beloven zich niet herkiesbaar te stellen in 2020. Dit wakkerde de woede alleen maar verder aan, waardoor maandag nog meer mensen de straat op gingen. Ook voor de komende dagen staan protesten gepland.

Wakker geworden

De demonstranten gaven bij Amerikaanse persbureaus aan genoeg te hebben van de corruptie van hun bestuurders. ‘Wij willen gerespecteerd worden’, zo verklaarde Martin Gonzalez zijn aanwezigheid op de snelweg tegen persbureau Reuters. ‘Mensen zijn wakker geworden na zoveel verontwaardiging’, zei de 69-jarige gepensioneerde verpleegkundige Benedicta Villegas. ‘Er zijn nog steeds mensen zonder dak op hun huis en straten zonder verlichting. Die chat was de druppel.’

Het is voor het eerst in twintig jaar dat burgers zo massaal de straat op gaan op het semi-zelfstandige Amerikaanse eiland. Puerto Rico wordt niet vertegenwoordigd in Washington; inwoners mogen niet meestemmen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen maar kiezen hun eigen bestuur. Het eiland gaat echter al jaren gebukt onder wanbeleid, corruptieschandalen en een torenhoge schuld van 70 miljard dollar (62,4 miljard euro) aan de federale overheid. De orkaan Maria richtte nog eens 100 miljard dollar aan infrastructurele schade aan en maakte duizenden inwoners dakloos.