Tienduizenden mensen stappen over hun angst heen en demonstreren tegen militaire coup in Myanmar

Na de abrupte machtsgreep vrezen de inwoners weer onder de knoet van het leger te moeten leven. Ook al verliep de coup zelf zonder bloedvergieten, de oude tactieken uit de tijd van de dictatuur werden al snel weer uit de kast gehaald: tientallen mensen zijn gearresteerd of door knokploegen in elkaar geslagen en een grote groep mensen (dichters, journalisten, kunstenaars) is ondergedoken. Aung San Suu Kyi, de leider van de National League for Democracy die maandag door de militairen werd afgezet, werd onder huisarrest geplaatst en is sindsdien door niemand meer gezien of gehoord.

Potten en pannen

Vorige week waren er al voorzichtige protesten met kletterende potten en pannen vanuit huizen, maar zaterdag overwonnen mensen hun angst en gingen zij voor het eerst naar buiten om te demonstreren. Ondertussen zette het leger alle sociale media op zwart, om te voorkomen dat inwoners konden oproepen om naar betogingen te komen, filmpjes daarvan te verspreiden, of online hun onvrede over de staatsgreep te uiten.

Een paar dagen eerder was Facebook — in Myanmar voor veel mensen de belangrijkste bron van informatie — al afgesloten, maar zaterdagochtend waren ook Twitter en Instagram slecht bereikbaar. Uiteindelijk ging het hele internet plat. Op zondag leek dit weer gedeeltelijk hersteld en druppelden beelden van nieuwe demonstraties naar buiten.

In Yangon, de grootste stad van het land, gingen zowel zaterdag als zondag duizenden mensen de straat op. Velen van hen droegen rode kleding (de kleur van de NDL) en hielden rode ballonnen omhoog — later kwamen er roze ballonnen bij, omdat de rode waren uitverkocht. Auto’s reden toeterend langs de massa en passanten juichten en klapten naar de demonstranten. Velen staken drie vingers omhoog, een gebaar dat afkomstig is uit de film The Hunger Games en dat een symbool van verzet is geworden. Uit sommige winkels klonken revolutionaire liedjes.

‘We kunnen de coup niet accepteren’, zei een 22-jarige vrouw zondag tegen persbureau Reuters, die haar naam niet wilde geven uit vrees voor vergelding. ‘Dit is onze toekomst. We moeten naar buiten komen.’ Een andere vrouw, die met haar gezin over straat liep, zei op zaterdag nog niet te hebben meegedaan, maar een dag later over haar angst heen te zijn gestapt. ‘We moeten ons bij deze mensen aansluiten, we willen democratie.’

Snoeihard optreden

Ook in andere steden, in Mandalay (centraal Myanamar), Payathonzu (het zuidoosten) en Mawlamyine (aan de kust, in het zuidoosten) demonstreerden groepjes mensen, veelal studenten en artsen. Overal in het land stonden soldaten en de politie paraat, achter grote schilden en met getrokken wapen, maar ze grepen niet in. De generaals zelf zitten sinds de coup ingegraven in de hoofdstad Nay Pyi Daw en zijn vooralsnog de confrontatie met de demonstranten niet aangegaan. In het verleden hebben zij altijd snoeihard opgetreden tegen elke vorm van protest (in 2007 bijvoorbeeld, werd er met scherp geschoten op demonstrerende monniken) en iedereen gaat ervan uit dat het niet lang zal duren voor ze ingrijpen.

De situatie in Myanmar was al gespannen sinds de NLD de algemene verkiezingen in november met grote overmacht won — de tweede stembusgang sinds de militaire dictatuur in 2011 na decennia plaatsmaakte voor een burgerregering — en de aan de militairen gelieerde partij USDP werd weggevaagd. Maandag, enkele uren voordat het nieuwe parlement voor het eerst bijeen zou komen, pleegden de militairen een coup. Sindsdien zijn er naar schatting 160 politici, journalisten, activisten en ambtenaren gearresteerd.