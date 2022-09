Tienduizenden Groningers kunnen 5.000 euro vergoeding krijgen voor aardbevingsschade

Een verstevigde gevel in het Groningse Zeerijp. Beeld ANP

Het IMG hoopt met de tegemoetkoming de ‘gevoelens van ongelijke behandeling’ te verminderen. In het geval van bevingsschade hebben Groningers tegenwoordig de keuze tussen een vaste compensatievergoeding van vijfduizend euro en maatwerk, waarbij een inspecteur langskomt en bewoners maandenlang moeten wachten op het resultaat van hun aanvraag.

Maar die ‘vaste vergoeding’ bestaat pas sinds november vorig jaar. Sommige bewoners hebben in de afgelopen jaren een aanvraag gedaan voor maatwerk, terwijl ze achteraf liever zonder gedoe vijfduizend euro hadden willen ontvangen.

Nieuwe aanvraag

Met deze regeling komt het IMG hen tegemoet. Groningers die in het verleden een (afgewezen) schadeclaim bij de instantie hebben gedaan, mogen nu een nieuwe aanvraag voor de compensatieregeling doen. Door de laagdrempeligheid van de ‘vaste vergoeding’ is de kans op succes nu groter: bij een klein scheurtje krijgt een bewoner vaak de vijfduizend euro al toegekend. Het IMG schakelt geen schade-expert in.

Ook een andere groep wordt geholpen. Groningers die in het verleden een gering bedrag kregen uitgekeerd voor bevingsschade, krijgen die schadevergoeding met terugwerkende kracht aangevuld tot vijfduizend euro. Een woningeigenaar die bijvoorbeeld drie jaar geleden drieduizend euro kreeg vergoed, kan dus nog tweeduizend euro krijgen van het IMG.

De nieuwe regeling van het IMG is geen generaal pardon. Niet iedereen in het aardbevingsgebied heeft met terugwerkende kracht recht op vijfduizend euro. In sommige huizen is bij een eerder bezoek van een inspecteur geen schade vastgesteld. Die groep bewoners kan alleen na een nieuwe aardbeving opnieuw een aanvraag doen.

Lokkertje

Belangenvereniging Groninger Bodem Beweging ziet de geste van het IMG vooral als een ‘lokkertje’ om mensen genoegen te laten nemen met een eenmalige compensatie van vijfduizend euro. Een tweede schadeclaim doen is immers onmogelijk na het accepteren van dat bedrag.

Volgens het IMG kunnen tot veertigduizend Groningers geholpen worden door de aanpassingen. Potentieel kost de verruiming de instantie 100 miljoen euro, al zou dan iedereen uit de betrokken groepen in de toekomst een nieuwe aanvraag moeten doen.

De Nederlandse staat richtte het IMG pas in 2019 op om als onafhankelijk orgaan te fungeren voor schadeafhandeling. Daarvoor namen de NAM zelf (tot 2014) en het aan de gasexploitant gelieerde Centrum Veilig Wonen (tot 2018) die taak op zich. Het IMG blijkt gewilliger tot compenseren dan zijn voorgangers. Tegenwoordig wordt 91 procent van de schades erkend, waar dat percentage in de NAM-tijd op 70 procent lag.

Dat verschil komt voornamelijk doordat de bewijslast is omgekeerd, nu de slager zijn eigen vlees niet meer keurt: in principe komt een scheur in Groningen wél door een beving, is nu het uitgangspunt. Er zijn bovendien regelingen gekomen voor waardedaling en mentale schade.

De schade-afhandeling is een thema in de parlementaire enquête die op dit moment naar de gaswinning in Groningen loopt. Deze week belooft spannend te worden. Voormalig minister van Economische Zaken Henk Kamp moet vrijdag uitleggen waarom hij in 2013 de gaswinning opschroefde, het jaar nadat de zware aardbeving in Huizinge (3,6 op de schaal van Richter) plaatsvond.