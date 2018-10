Tienduizenden Duitsers demonstreren tegen massale kap Hambacher Forst

De demonstratie in het Hambacher Bos. Foto Mac van Dinther

De demonstratie verliep vreedzaam. Mede door het mooie weer verkeerden de tienduizenden demonstranten in een festivalstemming. Honderd actievoerders drongen door op het terrein van de bruinkoolmijn, waardoor het werk stilgelegd moest worden. De toeloop was zo groot dat op de Autobaan 4 lange files ontstonden.

Het Hambacher Bos is al jaren een bron van conflict tussen tegenstanders van bruinkoolwinning en de uitbater van de mijn, energieconcern RWE (dat dezelfde eigenaar heeft als het Nederlandse Essent). Afgelopen weken werden met massale politie-inzet tientallen boomhutten in het bos afgebroken. Actievoerders hadden zich daarin verschanst.

Vrijdag kreeg RWE een nieuwe tegenslag te verduren toen het Gerechtshof in Münster een procedure tegen de kap, aangespannen door de milieuorganisatie Bund, terugverwees naar de rechtbank in Keulen. Daardoor kan RWE niet dit jaar al beginnen met de geplande kap van een deel van het bos.

Dalende beurswaarde

Volgens Bund is het bos een belangrijke habitat voor bedreigde diersoorten zoals de Bechsteins vleermuis. In reactie op de rechterlijke uitspraak gingen de aandelen RWE op de beurs omlaag. Het concern verloor vrijdag een half miljard van zijn beurswaarde.

Hambach is de grootste bruinkoolmijn van Duitsland, goed voor een jaarlijkse productie van 40 miljoen ton. Tot 2030 wordt hier een gebied van 85 kilometer afgegraven tot een diepte van 400 à 500 meter. Het grootste deel van het Hambacher Bos is daarvoor al gekapt. Ook een paar dorpen in de buurt moeten wijken voor de mijn.

Duitsland is ondanks zijn Energiewende nog sterk afhankelijk van bruinkool, de meest vervuilende van alle fossiele brandstoffen. Bijna een kwart van de Duitse stroom wordt opgewekt met bruinkool, die verantwoordelijk is voor de helft van de CO2-uitstoot van de stroomproductie. Met een jaarlijkse winning van ruim 170 miljoen ton is Duitsland de grootste bruinkoolproducent ter wereld. De regering-Merkel heeft onlangs een commissie benoemd die advies moet geven over het afscheid van het kolentijdperk.

Rouwaltaartje bij gekapte boom in het Hambacher Bos Foto Mac van Dinther