Tienduizend mensen bij protest tegen racisme in de Bijlmer

Demonstranten tijdens een demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark in de Bijlmer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Sprekers gaven blijk van hun betrokkenheid met de buurt waar het protest werd georganiseerd. ‘Wij wonen hier en zijn het zat dat de gebouwen meer aandacht krijgen dan de bewoners’, aldus rapper en politicus Gideon Everduim. Demonstranten lieten een vergelijkbaar geluid horen. ‘Het is goed dat het protest hier in de Bijlmer is, want dit is het hart van de zwarte gemeenschap in Amsterdam’, zei Sherman Walle.

De organisatie had de nodige maatregelen getroffen om de demonstratie coronaproof te laten verlopen. Door het hele park heen waren stippen neergezet om aan te geven waar mensen anderhalve meter van elkaar konden staan. Er werden mondkapjes uitgedeeld en via de speakers werden demonstranten herinnerd aan de maatregelen tegen het coronavirus.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoewel de drukte gedurende het protest toenam, hoefde de politie niet in te grijpen. Een aantal agenten knielde mee tijdens de twee minuten stilte.

Spoeddebat

Tijdens de demonstratie vond in de raadszaal van het gemeentehuis een spoeddebat plaats over het optreden van burgemeester Femke Halsema en de politie tijdens de betoging op de Dam op 1 juni. Daar waren toen naar schatting meer dan tienduizend demonstranten. Een groot deel daarvan negeerde de anderhalvemeterregel. Aan de vooravond van dit raadsdebat had Halsema al aangekondigd een extern onderzoek te laten instellen naar het optreden van de politie en de gemeente tijdens deze betoging.

Over het protest in het Mandelapark zei Halsema tijdens het spoeddebat dat het goed is verlopen. ‘Ik hoop dat we enigszins kunnen laten zien dat we lessen trekken', aldus de burgemeester.