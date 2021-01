Nieuws Verkiezingsrace VS

Tien oud-defensieministers VS verenigen zich: accepteer verkiezingsuitslag

De tien nog in leven zijnde voormalig Amerikaanse ministers van Defensie hebben hun zorgen geuit over het betwisten van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zoals huidig president Donald Trump doet. In een opinieartikel in The Washington Post doen de voormalige ministers een oproep om de uitslag te accepteren.