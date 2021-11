Tien migranten gestikt op overvolle reddingsboot voor Libische kust

De overvolle boot waarvan dinsdag 99 mensen werden gered en overgebracht op het nieuwste reddingsschip van Artsen zonder Grenzen. Bij de reddingsactie werden tien doden ontdekt, die waarschijnlijk door verstikking om het leven kwamen. Beeld Candida Lobes/MSF

Tijdens de reddingsoperatie vertelden migranten aan hulpverleners dat er mensen onderin de boot lagen die niet meer reageerden. Volgens de overlevenden zaten de migranten meer dan dertien uur op elkaar gepakt op het gammele bootje, waar een zware benzinelucht hing. De migranten zijn overgebracht op de Geo Barents, het nieuwste reddingsschip van Artsen zonder Grenzen.

Op dit schip verblijven nu 186 migranten, waaronder 61 kinderen, die bij verschillende reddingsacties afgelopen dagen zijn gered. Het gaat om migranten uit Guinee, Nigeria, Ivoorkust, Somalië en Syrië. Het kostte de reddingswerkers bijna twee uur om de overleden aan boord van de Geo Barents te krijgen. ‘Wij brengen ze naar het vasteland zodat ze in ieder geval een menswaardige begrafenis kunnen krijgen’, zei teamleider Fulvia Conte. ‘Het was gruwelijk en boosmakend tegelijkertijd. Opnieuw een vreselijke tragedie op zee, die voorkomen had kunnen worden.’

Broeders

Abdoulaye, een van de overlevenden, zou de hulpverleners hebben gevraagd om de lichamen van de overleden te zien. ‘Zij zijn mijn broeders. We komen van dezelfde plek en zijn samen door Libië gereisd. Ik moet hun families laten weten dat ze dood zijn. Alsjeblieft, laat ze me zien’, zo schrijft The Guardian.

Volgens deze Britse krant beschuldigt de hulporganisatie Alarm Phone de Europese autoriteiten ervan dat ze een noodoproep hebben genegeerd. ‘We hebben alarm geslagen, uren hiervoor, maar niemand antwoordde. We hebben schoon genoeg van deze berichten over doden die voorkomen hadden kunnen worden.’

Ook Artsen zonder Grenzen maakt zich ernstige zorgen over het gebrek aan reddingsschepen op de Middellandse Zee, waardoor relatief meer migranten onderweg sterven. ‘Op een dag als vandaag blijkt eens te meer wat het directe resultaat is van Europa’s onverschillige beleid om geen hulp te verlenen op de Middellandse Zee waardoor mensen overlijden’, zegt Caroline Willemen, projectcoördinator op de Geo Barents.

Dit jaar zijn al 1.225 migranten verdronken op de route richting Italië. Ruim 57 duizend migranten wisten Italië wel te bereiken, twee keer zoveel als vorig jaar maar nog lang niet zoveel als in 2016 toen 181 duizend migranten de oversteek waagden. Afgelopen weekend meerde de Sea-Eye 4 van de Duitse gelijknamige reddingsorganisatie aan in de haven van de Siciliaanse stad Trapani met achthonderd migranten die bij verschillende reddingsoperaties werden opgepikt.