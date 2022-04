Tien jaar cel in ‘angstaanjagende’ afpersingszaak gericht tegen onschuldige medewerkers fruithandel De Groot

De advocaten van de verdachten voor aanvang van de zaak: Cem Polat (links) en Anis Boumanjal. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In 2019 vonden medewerkers van De Groot 400 kilo cocaïne tussen een lading bananen. De politie werd gewaarschuwd, wat het startschot bleek van een terreurcampagne die volgens justitie ‘haar weerga niet kent’. Gericht tegen familiebedrijf De Groot uit Hedel, medewerkers en familieleden, die niet worden verdacht van welke betrokkenheid bij de drugshandel dan ook.

Hun huizen werden bij nacht en ontij beschoten, in brand gestoken of onder vuur genomen met mortier-, brand- en vuurwerkbommen. Het gaat om zeker zeven geslaagde en twee verijdelde aanslagen in Rosmalen, Kerkdriel, Hedel, Hilversum, Tiel, Breda en Vlijmen.

Tegen de donderdag tot tien jaar cel veroordeelde Yassin A. (21) uit Hilversum, die altijd elke betrokkenheid bij de zaak heeft ontkend, was zestien jaar geëist voor het coördineren van acties. Door uitvoerders te lokken, te werven en aan te sturen. Ook liepen de betalingen via hem. De rechtbank geeft een lagere straf dan geëist, omdat ze zijn betrokkenheid bij twee van de zeven geslaagde aanslagen niet bewezen acht.

A.’s advocaat laat weten waarschijnlijk hoger beroep te zullen aantekenen, omdat zijn cliënt juist van de twee grootste aanslagen (Hedel en Kerkdriel) is vrijgesproken. ‘Een straf van tien jaar doet geen recht aan de bewezen feiten’, zegt Anis Boumanjal.

Boumanjal hekelt ook het gegeven dat de rechter onder dekmantel verkregen verklaringen heeft goedgekeurd. Opsporingsambtenaren kregen een verdachte aan het praten door zich voor te doen als criminelen, maar tegen de regels in werd dit niet op band opgenomen. De rechter vindt ook dat dit wel had gemoeten, maar ziet geen reden te twijfelen aan de lezing van de opsporingsambtenaren.

A. werkte volgens justitie in opdracht van zijn halfbroer Ali G. Deze hoofdverdachte staat in een apart proces in juni terecht. Vijf uitvoerders van aanslagen kregen donderdag tussen de twee en acht jaar cel opgelegd. Een destijds minderjarige dader werd veroordeeld tot achttien maanden jeugddetentie.

Lijst van medewerkers

Een belangrijk bewijsstuk tegen A. werd in zijn ouderlijk huis gevonden. In een lade vond de politie een lijst van medewerkers van De Groot Fresh Group, met daarop de vingerafdrukken van A. en aantekeningen van zijn halfbroer. Die lijst was heimelijk in hun bezit gekomen door een fout van justitie, die het adressenbestand met 140 medewerkers en ex-medewerkers van het bedrijf in een strafdossier had geplaatst.

De gerichte acties die daar op volgden, hebben diepe indruk gemaakt op de (oud-)medewerkers van De Groot, bleek op een eerdere zitting in februari. Twee broers uit Hedel, donderdag aanwezig in de rechtbank in Arnhem, moesten van de eerste verdieping van hun ouderlijk huis springen om te ontkomen aan de vlammenzee die was ontstaan nadat een explosief naar binnen was gegooid. Ze liepen verwondingen op en overleefden het ternauwernood. Op de zitting in februari maakten ze geëmotioneerd gebruik van hun spreekrecht. Nog altijd kampen ze met psychische klachten.

De geweldsgolf begon direct na de drugsvondst in 2019. Nadat de politie was ingelicht, eisten de afpersers per sms 1,2 miljoen euro contant en 1,5 miljoen euro in bitcoins van De Groot, als compensatie voor de verloren cocaïne. Niet betalen zou liquidatie betekenen van een willekeurige medewerker. Bij het andermaal inschakelen van de politie zou ‘extreem geweld’ volgen.

En zo geschiedde. Tot vorig jaar juni, toen de zoveelste verdachten werden opgepakt. Volgens de advocaat van De Groot was dat ‘een soort van heterdaad’ en stonken ze op dat moment naar benzine. Inmiddels zijn er 27 verdachten in de omvangrijke afperszaak. De laatste werd vorige week opgepakt in IJsselstein. De 19-jarige man wordt ervan verdacht in 2020 een handgranaat op scherp te hebben achtergelaten bij een wooncomplex in Kerkdriel waar een directeur van De Groot woont.