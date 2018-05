Tien doden bij schietpartij op Amerikaanse middelbare school in Texas

Bij een schietpartij op een Amerikaanse middelbare school in Santa Fe, Texas, niet ver van Houston, zijn vrijdag tien doden en tien gewonden gevallen. De schutter, een 17-jarige scholier, is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend.

Na afloop van de schietpartij vond de politie explosieven in en rondom de school. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk explosieven zijn ontploft. Inwoners van Santa Fe werden opgeroepen om verdachte pakketten of objecten bij de politie te melden.

Volgens de politie van Harris County zijn negen studenten en één leraar om het leven gekomen. Behalve de vermeende schutter, de 17-jarige Dimitrios P., is er nog een tweede scholier gearresteerd. Tien gewonden zijn naar ziekenhuizen afgevoerd, onder wie één agent, die een schampschot opliep.

Dimitrios P. is enkele uren na het bloedbad al voor de rechter verschenen. Hij moest kort een aantal vragen beantwoorden, waaronder of hij een door de staat aangewezen advocaat wilde. De rechter besloot tevens dat de scholier niet op borgtocht vrij mag komen. P. zit momenteel in eenzame opsluiting.

Schietpartijen

Het incident is het laatste in een lange rij van schietpartijen op Amerikaanse middelbare scholen. Volgens CNN waren er alleen dit jaar al 22 schietpartijen, waarvan drie in de laatste week. De bloedigste dit jaar was op 14 februari in Parkland, Florida, toen zeventien jongeren en leraren werden doodgeschoten. Die tragedie leidde tot vooral door jongeren gedragen landelijke protesten en een heropleving van de beweging tegen ongecontroleerd wapenbezit.

De aanval op Santa Fe High School begon rond 8.00 uur plaatselijke tijd (14.00 uur Nederlandse tijd). Luchtopnamen van Amerikaanse televisiestations lieten grote aantallen scholieren zien die buiten de school op een grasveld verzameld waren, terwijl drie traumahelikopters af en aan vlogen. Santa Fe is een rustig provinciestadje van 13.000 inwoners tussen Houston en Galveston.

Een van de ontkomen scholieren vertelde een televisiestation dat de schutter een klas beeldende vorming was binnengekomen en plompverloren was begonnen te schieten. Een leerlinge was daarbij in haar been geraakt. Een andere scholier vertelde de media dat hij het brandalarm hoorde en dacht dat het om een oefening ging, tot een leraar zijn klas toeschreeuwde te vluchten.

Geen wettelijke beperkingen

Over het motief van de vermoedelijke dader, de 17-jarige Dimitrios P., is nog niets bekend. De politie meldde dat hij na zijn arrestatie zei dat hij ook zichzelf had willen doodschieten, maar dat hem de moed daartoe had ontbroken.

Volgens gouverneur Greg Abbott van Texas gebruikte de jongen bij zijn aanval een geweer en een .38-revolver van zijn vader. Deze had voor beide wapens een vergunning. Onduidelijk is nog of de vader er weet van had dat de jongen de wapens had weggenomen. De politie trof bij het sporenonderzoek in en bij de school ook diverse explosieven aan, waaronder een molotov-cocktail.

President Donald Trump noemde de nieuwe schietpartij buitengewoon treurig. ‘Mijn regering is vastbesloten alles te doen wat in onze macht ligt om onze scholieren te beschermen, onze scholen te beveiligen en wapens uit handen te houden van hen die een gevaar zijn voor zichzelf en anderen’, aldus Trump.

Anders dan veel staten heeft de federale regering sinds Parkland weinig gedaan. Trump heeft geen wettelijke beperkingen op wapenbezit voorgesteld, afgezien van een eventueel verbod op ‘bump stocks’, een techniek waarmee van een semiautomatisch geweer een soort mitrailleur wordt gemaakt. Dat verbod werd ook voor de schietpartij in Parkland besproken, na het bloedbad in Las Vegas waarbij 58 mensen om het leven kwamen.

Terwijl Trump kort na Parkland nog zei dat gekozen politici de wapenlobby National Rifle Association (NRA) moesten bevechten, sloot hij de machtige wapenclub deze maand in de armen toen hij zei dat hun rechten onder het tweede amendement op de grondwet (het recht om wapens te dragen) onder vuur liggen.

Schietpartijen in de Verenigde Staten worden steeds dodelijker

Bij de schietpartij in Sutherland Springs op 5 november kwamen 26 Texaanse kerkgangers om het leven. De laatste jaren zijn er steeds meer van dit soort massaschietpartijen in de Verenigde Staten.