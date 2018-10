Tien doden bij overstromingen op Mallorca

Overstroming in Sant Llorenç des Cardassar op Mallorca. Foto EPA

In het oosten van het eiland viel dinsdagavond in een paar uur tijd 230 millimeter regen. Zo veel water konden de rivierbeddingen, die normaal droog staan, niet afvoeren. Vooral de plaats Sant Llorenç de Cardassar kreeg te maken met hevige overstromingen. Het water drong de huizen binnen en nam tientallen auto’s met zich mee. Sommige inwoners namen hun toevlucht tot hun dakterras of balkon, in de hoop te worden gered.

De meeste dodelijke slachtoffers vielen even verderop, in de plaats S’illot, waar de waterstroom uitmondt in de Middellandse Zee. Onder de slachtoffers is ook de voormalige burgemeester van Artà, een ander stadje in de buurt. Verder kwamen twee Britten om; hun lichamen werden gevonden in een taxi die werd meegesleurd door de waterstroom. De taxichauffeur wordt nog vermist.

‘We verwachtten dit noodweer niet’, zei een Mallorcaanse minister op de radiozender SER. ‘Het weeradvies ging heel snel van code geel naar code oranje. De rivierbedding verkeert in goede staat, maar er is te veel water gevallen in korte tijd.’

Rampgebied

Het Spaanse meteorologische instituut handhaafde woensdag code geel; ook die dag regende het nog. De regionale overheid riep een noodvergadering bijeen om de aanpak van de crisis te bespreken. Tachtig soldaten en zeven militaire voertuigen kwamen vroeg in de ochtend aan op het eiland om de meer dan honderd reddingswerkers in het rampgebied bij te staan.

‘Mijn solidariteit en steun gaan uit naar de families en vrienden van de slachtoffers van deze tragische overstromingen’, liet de Spaanse premier Pedro Sánchez woensdag weten op Twitter. Hij reisde nog dezelfde dag af naar Mallorca. De sociaal-democraat beloofde dat de regering de regio zou aanwijzen als rampgebied, zodat er geld beschikbaar komt en de ‘getroffenen hun dagelijkse leven weer kunnen oppakken’.

De Mallorcaanse tennisser Rafael Nadal bood het tenniscentrum dat hij oprichtte aan voor de opvang van ‘iedereen die onderdak nodig heeft’. In de nacht van dinsdag op woensdag zochten tientallen mensen hun toevlucht tot dit sportcentrum of tot een van de andere sportaccommodaties in de buurt.