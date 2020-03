Tien corona-besmettingen in Nederland, ziekenhuis in Gorinchem afgesloten

Het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Beeld Simon Lenskens

In het Beatrixziekenhuis geldt een tijdelijke opname- en bezoekersstop. De maatregel volgt nadat een vrouw van middelbare leeftijd een week ernstig ziek op de intensive care van het ziekenhuis in Gorinchem heeft gelegen. Nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum bleek ze besmet met het coronavirus. De vrouw ligt nu in strikte isolatie in het Rotterdamse ziekenhuis.

Er zijn nu tien corona-patiënten in Nederland. Behalve de gisteren gemelde gevallen in de omgeving van Tilburg, Amsterdam en Delft zijn er besmettingen in Gorinchem, Dalen en nog een in Tilburg. De patiënten uit Dalen en Tilburg hebben beiden carnaval gevierd in Tilburg. De carnavalsvierders zijn waarschijnlijk besmet door een patiënt die de gezondheidsdiensten nog niet in beeld hebben. Zij staan niet met elkaar in verband.

Patiënten die nu in het Beatrixziekenhuis liggen, kunnen worden ontslagen onder voorwaarden. Nieuwe patiënten in de regio Gorinchem kunnen worden opgenomen in ziekenhuizen in Dordrecht, Breda, Tiel of Nieuwegein.

Het RIVM raadt mensen die in een risicogebied zijn geweest aan om hun gezondheid in de gaten te houden. Bij kuch- en hoestklachten moeten zij thuisblijven van hun werk. Als de klachten verergeren tot koorts en benauwdheid dienen ze hun huisarts te bellen. Onder de risicogebeiden vallen Iran, China, Zuid-Korea, Singapore en alle Italiaanse provincies ten noorden van Toscane.

Beeld de Volkskrant

Tenerife

Zondagavond maakten de regionale gezondheidsautoriteiten bekend dat de gasten van het hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife mogen vertrekken als een test uitwijst dat ze niet besmet zijn. In het Spaanse hotel zitten 700 gasten, onder wie 23 Nederlanders, al zes dagen in quarantaine. Vijf Italiaanse toeristen werden positief getest op corona.

De gasten mogen vertrekken als zij minder dan 24 uur voordat hun vlucht naar huis vertrekt, geen symptomen vertonen en negatief testen. Ze moeten de quarantaineperiode in hun vaderland afmaken. Het is niet duidelijk hoe de reizen worden georganiseerd.

Delft

Zaterdag maakte het RIVM bekend dat een vrouw uit Delft positief is getest en met ziekteverschijnselen in thuisisolatie zit. De GGD Haaglanden is een contactonderzoek begonnen. Van het gezin van de Amsterdamse vrouw die eerder positief was getest, zijn ook haar partner en jongste kind besmet met het virus. En ook de dochter en de echtgenote van de ‘eerste’ patiënt uit Loon op Zand zijn besmet. De 56-jarige man werd woensdag in het ziekenhuis opgenomen.

De vrouw uit Delft heeft geen directe link met de besmettingsgevallen in Amsterdam en Loon op Zand, aldus het volksgezondheidsinstituut zaterdag. Wel is ze vorige week in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. De man uit Loon op Zand was daar ook geweest, net als de vrouw uit Amsterdam. Deze streek lijkt een belangrijke besmettingshaard van het nieuwe coronavirus te zijn.

Amsterdam

In een reactie op de besmetting van het Amsterdamse kind liet zorgminister Bruno Bruins weten dat hij aanneemt dat het om het kind gaat dat op een kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost is geweest. De afgelopen dagen vertoonden twee van de drie kinderen van de besmette vrouw milde klachten. De testresultaten van de overige twee kinderen zijn negatief: zij dragen het virus dus niet bij zich.

De GGD Amsterdam heeft in kaart gebracht waar de vrouw geweest is sinds haar terugkeer uit het Noord-Italiaanse Lombardije. Bij de andere gezinsleden met het virus is ook een contactonderzoek gestart. Zij bevinden zich nu, net als de vrouw, in thuisisolatie in Diemen.

Exterieur van kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena in Amsterdam. De vestiging blijft tenminste twee weken dicht. Beeld ANP

De vrouw werkt in het ziekenhuis UMC Amsterdam, locatie AMC. Ze zou niet in contact met patiënten staan. Verder was zij op een kinderopvang in Amsterdam-Zuidoost en een basisschool op IJburg. De kinderopvang is de komende twee weken gesloten. De basisschool gaat maandag wel gewoon open. Dit gebeurt op advies van de GGD in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zo staat in een brief aan de ouders van de school. De ouders moeten wel de gezondheid van hun kinderen goed in de gaten te houden, en hun temperatuur op nemen. De Amsterdamse vrouw is op de school als luizenmoeder actief en was daar afgelopen woensdag nog.

Op de school is maandagochtend een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. Ook is de GGD dit weekend telefonisch bereikbaar. Voor de zekerheid geven de meesters en juffen de komende twee weken geen hand bij binnenkomst en het naar huis gaan aan de kinderen. Verder neemt de school de door de GGD aanbevolen hygiënemaatregelen over, zoals vaker handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Loon op Zand

De drie patiënten in Loon op Zand verblijven in thuisisolatie. De GGD brengt nu in kaart met wie de vrouw en dochter contact hebben gehad. Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand: ‘We onderhouden goed contact met de gezinsleden en leven met hen mee. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van het gezin te blijven respecteren.’

Afgelopen week heeft de besmette man in Tilburg carnaval gevierd. Volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings was hij niet besmettelijk toen hij carnaval vierde en maakt hij het goed. De autoriteiten zeggen dat er geen reden is voor extra maatregelen.