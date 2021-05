Tien best betaalde sporters hebben, ondanks corona, een kwart meer verdiend

Conor McGregor verdiende de afgelopen 12 maanden 180 miljoen dollar, vooral met de verkoop van zijn eigen whiskymerk. Beeld AP

De crème de la crème van de internationale sportwereld heeft in de portemonnee weinig van de coronacrisis te verduren gekregen. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes verdienden maar liefst vier sporters het afgelopen jaar meer dan 100 miljoen dollar – een record.

De top tien van best verdienende sporters – een ranglijst die Forbes sinds 1990 jaarlijks opstelt – kon samen 28 procent meer bijschrijven dan vorig jaar: hun inkomsten stegen van 819,2 miljoen dollar tot 1,05 miljard dollar.

Het gezamenlijke record uit 2018 wordt daarmee net niet overschreden. In dat jaar was de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather de absolute grootverdiener. Het leeuwendeel van zijn inkomen van 285 miljoen dollar haalde hij toen uit een pay-per-view-gevecht tegen de Ier Conor McGregor.

Dit jaar kon juist deze McGregor het grootste bedrag op zijn bankrekening bijschrijven: 180 miljoen dollar. Ook hij incasseerde miljoenen voor een kooigevecht, maar vooral lucratief was de verkoop van zijn eigen whiskymerk.

Nummer twee en drie op de ranglijst zijn de Argentijn Lionel Messi en Portugees Cristiano Ronaldo, door velen beschouwd als de beste voetballers ter wereld. Zij ontvingen respectievelijk 130 en 120 miljoen dollar.

Kostbare knieblessure

Vorig jaar was tennisser Roger Federer nog de best betaalde sporter. Dit jaar vindt de Zwitser zichzelf op de zevende plaats terug. Zijn inkomsten liepen van 106 miljoen dollar terug tot 90 miljoen. De winnaar van twintig Grand Slam-toernooien kwam het afgelopen seizoen nauwelijks in actie: een knieblessure hield hem aan de kant. Zijn laatste toernooizege dateert alweer uit 2019.

Zijn sport is dan ook al lang niet meer de belangrijkste bron van inkomsten voor de 39-jarige Federer. De afgelopen maanden tenniste hij volgens Forbes ‘slechts’ 300 duizend dollar bij elkaar. Het overgrote deel van zijn inkomsten haalde hij uit sponsorovereenkomsten met Rolex, Credit Suisse en Uniqlo.

Dak Prescott (American football), Lebron James (basketbal), Neymar (voetbal), Lewis Hamilton (Formule 1), Tom Brady (American football) en Kevin Durant (basketbal) completeren de ranglijst. Die laatste, de nummer tien, verdiende altijd nog 75 miljoen dollar. Niet eerder waren de inkomsten van de hekkensluiter van de ranglijst zo hoog.

Voor de ranglijst telt Forbes alle salarissen, prijzengelden en bonussen die een sporter tussen tussen 1 mei 2020 en 1 mei 2021 ontving, bij elkaar op. Salaris en bonussen die basketballers uit de Amerikaanse NBA vorige zomer verdienden voor het spelen in de coronabubbel werden niet meegeteld. Alle bedragen zijn bruto. Welke sporters net buiten de top tien gevallen zijn, wordt niet bekend gemaakt.

In de top tien van best verdienenden is geen sportvrouw terug te vinden. In augustus vorig jaar voerde de Amerikaans-Japanse tennisser Naomi Osaka Forbes’ aparte ranglijst voor vrouwen aan. Zij verdiende toen 37,4 miljoen dollar. Nooit verdiende een sportvrouw in een jaar meer dan zij.