Ticketmaster stopt met doorverkoopsite Seatwave om woekerprijzen tegen te gaan. ‘We hebben naar je geluisterd’

Ticketmaster, de grootste kaartenverkoper voor concerten en andere evenementen ter wereld, stopt in Europa met zijn doorverkoopsite Seatwave. Via Seatwave kunnen ticketbezitters hun kaartjes vaak tegen woekerprijzen doorverkopen. Ticketmaster wil daar niet langer aan meewerken.

Ticketmaster nam Seatwave in 2014 over. Die aankoop kwam de ticketgrootmacht op veel kritiek te staan: Ticketmaster laadde de verdenking op zich Seatwave rechtstreeks van tickets van snel uitverkopende acts te voorzien, die dan voor een veelvoud van de kaartprijs van de hand werden gedaan. Zo zou het bedrijf meer aan een ticket verdienen dan via de reguliere verkoop.

In 2016 stelde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een onderzoek in naar Seatwave. Directe aanleiding vormde een razendsnel uitverkocht concert van Adele. Na de officiële verkoop verschenen op de doorverkoopsite tickets tot 1.760 euro. De ACM kon destijds niet bewijzen dat Seatwave de regels overtrad: volgens de waakhond waren de hoge prijzen gewoon het gevolg van vraag en aanbod.

Toch stond het platform onder toenemende druk. In meerdere Europese landen sprongen politici in de bres voor fans die zagen hoe de prijzen voor concerten van hun favoriete artiesten over de kop gingen. ‘We hebben naar je geluisterd’, stelt Ticketmaster maandag in een bericht aan deze fans op de eigen website. ‘De bestaande doorverkoopsites zijn gewoon niet goed genoeg. We begrijpen dat je het zat bent dat anderen de tickets voor je neus wegkapen en doorverkopen voor veel te hoge prijzen.’

Bezoekers van het concert van Marco Borsato staan in de rij voor de Ziggo Dome. Foto ANP

Nieuwe ticketmarktplaats

En dus gaat de stekker uit Seatwave. Per direct kunnen er geen nieuwe tickets meer op de website worden geplaatst. Begin 2019 belooft Ticketmaster met een nieuwe ticketmarktplaats te komen ‘waar jij gemakkelijk jouw ticket kan kopen en verkopen voor de originele prijs, of minder’. Zo’n site is er al in de vorm van Ticketswap, dat steeds populairder wordt. Het is mogelijk dat Ticketmaster Seatwave opheft om met een nieuw platform de strijd met het als sympathiek geziene Ticketswap aan te gaan.

Ticketmaster UK laat al wat meer los. De Britse poot stelt dat ticketbezitters hun kaartjes straks tegen kostprijs of minder kunnen verkopen. Deze tickets worden dan opnieuw door Ticketmaster aangeboden. De ‘secundaire’ kaartjes worden op de zaalplattegrond met een andere kleur aangeduid dan nog onverkochte tickets. De koper van het tweedehandskaartje betaalt 15 procent extra. Ter vergelijking: op Ticketswap zijn kaartjes maximaal 20 procent duurder dan de officiële verkoopprijs.

‘Dit is een heel belangrijke stap’, zegt Tweede Kamerlid Peter Kwint. Zijn SP strijdt al jaren tegen de woekerprijzen op sites als Seatwave. ‘Incidenteel moet je van je kaartje af kunnen, bijvoorbeeld als je schoonouders hun veertigste huwelijksdag vieren. Maar het mag geen verdienmodel zijn.’ Hij prijst Ticketmaster voor het opdoeken van Seatwave, ‘al gebeurt dat wel onder grote internationale druk’.

Omdat Nederland geen verbod kent op het tegen woekerprijzen doorverkopen van kaartjes, zouden handelaren op een ander platform kunnen overstappen. In 2017 stemde de Eerste Kamer nog tegen een wetsvoorstel van SP en CDA, omdat de wet niet praktisch uitvoerbaar zou zijn. Later dit jaar komt het kabinet met een nieuw plan om de woekerprijzen alsnog tegen te gaan.