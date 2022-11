Ticketmaster onder vuur na stopzetten kaartverkoop voor tour van ongekend populaire Taylor Swift

Taylor Swift bij een optreden op een gala in de Chinese stad Shanghai. Beeld Getty Images

Waarom heeft Ticketmaster de kaartverkoop voor de tour van Taylor Swift stopgezet?

‘It’s me, hi, I’m the problem’, zingt Swift in haar nieuwste hit Anti-Hero, waarmee ze al drie weken de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten aanvoert. De tekstregel vat de kern samen van wat er volgens Ticketmaster misging bij de kaartverkoop van haar nieuwe tour, de eerste sinds 2018: de zangeres is té populair.

Vrijdag zouden alle tickets voor de 52 concerten van Swifts Eras Tour door de Verenigde Staten die na de voorverkoop over waren, in de vrije verkoop gaan. Maar vanwege de ‘buitengewoon grote belangstelling’ besloot Ticketmaster daarvan af te zien. Er waren ‘onvoldoende tickets over om aan de vraag te kunnen voldoen’, schreef het bedrijf op Twitter. Wat er met de resterende tickets gebeurt, is nog niet bekend.

Waarom is die grote belangstelling een probleem?

Dat werd bij de voorverkoop, die dinsdag was begonnen, duidelijk. Amper twintig minuten nadat de eerste fans de kans kregen om een ticket te bemachtigen, begon de website van Ticketmaster te haperen. Swifties, zoals Swifts fanschare zich noemt, klaagden over urenlange wachttijden. Sommige mensen hadden zelfs een dag vrij genomen om een concertkaartje te bemachtigen, maar eindigden met lege handen.

Wat voor bedrijf is Ticketmaster?

Ticketmaster is de grootste verkoper van concertkaartjes ter wereld. In 2019 verkocht het Amerikaanse bedrijf via zijn app, website en fysieke verkooppunten naar eigen zeggen meer dan 485 miljoen tickets. Tijdens de coronacrisis liep dat aantal fors terug, maar in 2021 gingen nog altijd 282 miljoen kaartjes over de (digitale) toonbank. Het bedrijf had toen een omzet van ruim 1 miljard euro.

In 2010 ging Ticketmaster samen met concertenorganisator Live Nation, marktleider op dat gebied. Die fusie leidde tot felle kritiek: het nieuwe bedrijf, Live Nation Entertainment, zou binnen de muziekindustrie te machtig zijn. Volgens critici misbruikt het bedrijf, waar ook het Nederlandse Mojo Concerts onder valt, nu zijn dominantie door ticketprijzen te verhogen en artiesten en concertzalen te dwarsbomen die niet met het bedrijf willen samenwerken.

Hoe groot was de belangstelling voor Swifts concertreeks precies?

Volgens Ticketmaster trok een voorverkoop voor een tour nog nooit eerder zo veel mensen. In een blogbericht, dat het bedrijf later offline haalde, stond dat dinsdag een recordaantal van twee miljoen kaartjes werden verkocht. Om alle websitebezoekers naar een show van Swift te kunnen laten gaan, zou de zangeres 2,5 jaar lang elke avond moeten optreden, becijferde Ticketmaster.

Omdat Ticketmaster de enorme belangstelling deels had voorzien, ging de voorverkoop via een zogenoemd Verified Fan-programma. Fans die aanspraak wilden maken op een kaartje, konden begin deze maand hun persoonsgegevens achterlaten. Vervolgens werd via loting bepaald wie een toegangscode kreeg voor de wachtrij van de voorverkoop.

In het blogbericht schreef Ticketmaster dat een recordaantal van 3,5 miljoen mensen zich voor dit Verified Fan-programma had ingeschreven. Op basis van eerdere ervaringen stuurde Ticketmaster 1,5 miljoen van deze fans een toegangscode. Dat het aantal websitebezoekers zoveel hoger lag, kwam volgens Ticketmaster doordat ook fans zonder code probeerden binnen te komen, en door ‘een duizelingwekkend aantal botaanvallen’.

Wat valt Ticketmaster dan te verwijten?

De kritiek richt zich vooral op het Verified Fan-programma van Ticketmaster. Veel fans klagen dat het hun niet lukte om zich te registreren, waardoor ze geen kans maakten op een concertkaartje. Ook zouden mensen na het vastlopen van de website weer achteraan de rij hebben moeten aansluiten. Ondertussen worden de felbegeerde kaartjes op internet voor tienduizenden dollars aangeboden.

De problemen van de laatste dagen hebben ook de kritiek op de fusie weer aangewakkerd. De problemen zijn ‘een symptoom van een groter probleem’, schrijft bijvoorbeeld de Democratische afgevaardigde David Cicilline op Twitter. Volgens hem is Live Nation Entertainment ‘een ongecontroleerd monopolie’. Verscheidene consumentenorganisaties hebben het Amerikaanse ministerie van Justitie opgeroepen de fusie uit 2010 ongedaan te maken.