Thymen Arensman doet van zich spreken met winst in zwaarste bergetappe Ronde van Spanje

Thyman Arensman komt over de finish in Sierra Nevada. Beeld BELGA

Arensman was mee in een vroege ontsnapping met aanvankelijk zo’n dertig renners. ‘Ik voelde me niet eens supergoed, maar blijkbaar hadden de anderen het nog zwaarder’, zei hij na te zijn gefinisht op een hoogte van ruim 2.500 meter. Arensman achterhaalde 7 kilometer onder de top de koploper Marc Soler, de Spanjaard die al een ritzege op zak had. ‘Marc is zo’n goede renner en ik vroeg me af of ik hem aankon. Maar iedereen zat in die fase aan zijn limiet. Ik dacht: ik probeer het gewoon.’

Het leverde Arensman zijn tweede profzege op, nadat hij eerder deze zomer al een tijdrit had gewonnen in de Ronde van Polen: ‘Iedereen had het over deze rit, ongelooflijk dat ik hier kan winnen.’

Achter Arensman slaagde de Sloveen Primoz Roglic erin zo’n 15 seconden terug te winnen op klassementsleider Remco Evenepoel. De Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl heeft de rode leiderstrui nog steeds stevig in handen, al kwam ook de Spanjaard Enric Mas – tweede in de rit – dichterbij. Maandag volgt een rustdag. Daarna zijn er twee relatief vlakke ritten. De Vuelta eindigt zondag in Madrid.