Thuiszorgondernemer Trees Zwienenberg voor de rechter om mogelijk gesjoemel rond bankroet

De eigenaar van Bions, een thuiszorgorganisatie in Oost-Nederland met 450 werknemers en 1.700 cliënten, moet voor de rechtbank in Overijssel verschijnen. Curator Jacques Daniels dagvaardt thuiszorgondernemer Trees Zwienenberg vanwege gesjoemel bij het runnen van een andere, reeds failliete thuiszorgorganisatie. Haalt de curator zijn gelijk, dan heeft dat mogelijk grote gevolgen voor de werknemers en cliënten van Bions.

Hoofdkantoor Solace en Bions in Rijssen. Foto Aurélie Geurts

De beschuldiging van onbehoorlijk bestuur tegen thuiszorgondernemer Trees Zwienenberg bestaat uit verschillende aspecten. Vóór het faillissement van Solace ATC, in juli 2016, vielen Bions en Solace onder hetzelfde moederbedrijf.

Toen het bankroet van Solace naderde, richtte Zwienenberg een tweede moederbedrijf op waar zij Bions onderbracht. Voor deze ‘aankoop’, waarmee zij vermoedelijk het voortbestaan van Bions wilde veiligstellen, betaalde Zwienenberg niets aan het eerste moederbedrijf.

Daarmee benadeelde de thuiszorgondernemer haar schuldeisers, concludeert Daniels. Volgens de curator schreef Zwienenberg ook ‘op grote schaal’ werknemers en cliënten over van Solace ATC naar Bions zonder daar iets voor te betalen.

Daarnaast, stelt Daniels, vroeg zij onterecht loonkostensubsidies aan voor vijftigplussers die nog geen 50 waren en ging zij de mist in bij het afdragen van de pensioenpremies. De naheffingen en boetes die daarop volgden, vormden de directe aanleiding voor het faillissement.

Bewust failliet

In 2016 zetten advocaten in het insolventierecht in de Volkskrant al hun vraagtekens bij de verkoop aan het tweede moederbedrijf van Bions, dat vooral in Overijssel, Gelderland en Drenthe opereert. Zij noemden de transactie toen ‘op zijn minst kwestieus’ en ‘reden om de wenkbrauwen te doen rijzen’.

Vakbond FNV beschuldigde Zwienenberg van het bewust failliet laten gaan van het ongezonde Solace, dat in de periode van het faillissement nog zo’n 225 thuiszorgmedewerkers onder contract had staan.

Krijgt de curator gelijk, dan kan hij de schuldeisers van Solace ATC terugbetalen door aandelen van Bions te verkopen. Dit zou consequenties kunnen hebben voor de werknemers en cliënten van Bions, erkent Daniels. ‘Maar ik ben er niet op uit om nog een onderneming te failleren. Ik moet alleen zien dat ik iets kan doen voor de crediteuren van Solace.’

Ook namens pensioenfonds PFZW loopt een gerechtelijke procedure tegen Trees Zwienenberg. Deze bevindt zich inmiddels in de laatste fase, zegt een woordvoerder.

Smet op sector

In een reactie betwist Zwienenberg dat zij Bions in juli 2016 bij een tweede moederbedrijf onderbracht zonder daar een overnamesom voor over te maken. ‘Dat zal ik ook voor de rechter kunnen weerleggen.’

Zwienenberg onthoudt zich van verder commentaar omdat zij ‘nog geen dagvaarding van de curator heeft zien binnenkomen’. Dat klopt niet, reageert Daniels. ‘Ze heeft zelfs al verweer gevoerd.’

FNV’er Wim van der Hoorn, die betrokken was bij de afwikkeling van het faillissement van Solace, is blij met de dagvaarding. ‘Het is goed om te zien dat onze vermoedens destijds nu door de curator worden bevestigd. Maar in de tussentijd zijn we wel twee jaar verder, en runt zij met Bions nog steeds een thuiszorgbedrijf.’

Van der Hoorn hoopt dat gemeenten die met Zwienenberg samenwerken zich achter de oren gaan krabben. ‘Dit soort zorgaanbieders vormt een smet op de hele thuiszorgsector.’