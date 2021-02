Thuiswerken leidt volgens TNO niet tot meer fysieke en mentale klachten

45 procent van de thuiswerkers heeft behoefte aan extra middelen voor een goede werkplek Beeld ANP

De organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) constateert dat 1 op de 4 werknemers ook na de pandemie grotendeels thuis wil blijven werken. ‘Dit is een duidelijk signaal’, aldus onderzoeker Karen Oude Hengel. ‘Mensen blijven meer thuiswerken.’ TNO deed onderzoek onder 10 duizend werknemers die ook de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) in 2019 hadden ingevuld.

Thuiswerken in de beroepen die dat mogelijk maken, is de norm geworden. Eén op de zeven werknemers geeft volgens TNO aan dat ze meer thuis kunnen werken dan ze nu doen. ‘Voor de coronacrisis werkten de meeste mensen hooguit een paar uur per week thuis’, zegt Oude Hengel. ‘Nu wil één op de drie mensen ook na de pandemie graag op kantoor zijn, maar ook thuis werken.’

‘Slechts weinig mensen willen volledig op locatie werken. We zien echt een flinke verschuiving in de sectoren met kantoormedewerkers die ook thuis kunnen werken. We gaan niet meer terug naar het oude normaal, ook al moeten we afwachten of werkgevers na de pandemie hun mensen weer volledig op kantoor willen zien.’

Thuiswerken leidt bovendien tot een duidelijke afname van ongewenste gedrag, zowel van klanten als collega’s en leidinggevenden. Oude Hengel: ‘Het is een opvallend positieve constatering, al kunnen we er nog onvoldoende duiding aan geven. Mensen zijn nu eenmaal meer op afstand van elkaar.’

Niet ideaal

Toch zijn de arbeidsomstandigheden thuis niet ideaal. 45 procent van de thuiswerkers heeft behoefte aan extra middelen voor een goede werkplek. Bovendien zijn mensen meer gaan zitten, bijna 90 procent zit minstens zes uur per dag achter zijn laptop. ‘En dat is zeker een zorg voor de toekomst’, aldus Oude Hengel.

Zelfs het kabinet sprak zijn zorg uit over de psychische problemen die het thuiswerken met zich meebrengt, zeker voor ouders die hun werk moeten combineren met lesgeven aan hun jonge kinderen. Toch hebben die noodsignalen TNO nauwelijks bereikt.

Drie van de vier thuiswerkers zegt tevreden te zijn met hun leven. ‘Onze bevindingen sluiten aan bij rapportages van het Sociaal en Cultureel Planbureau’, zegt Oude Hengel. ‘Het gaat gemiddeld goed met de thuiswerkers. Nog altijd heeft een substantieel deel van de thuiswerkers fysieke klachten of last van een burn-out, maar dat aandeel is even groot als in 2019. We zien geen verslechtering door het thuiswerken, de meeste mensen gaven aan dat ze zich gezond voelen.’

Toch maakt Oude Hengel de kanttekening dat niet elke ‘risicogroep’, zoals bijvoorbeeld jonge singles, is onderzocht. ‘We kijken naar gemiddelden als maat voor het totaalplaatje. Ook bij jonge werkenden zien we geen verschil met de periode voor covid-19. Eenzaamheid hebben we maar één keer gemeten, waardoor we niet weten of dit slechter is geworden. Diverse subgroepen verdienen meer onderzoek. Maar over het algemeen gaat het goed met de thuiswerkende Nederlander.’