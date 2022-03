Thuiswerkadvies, mondkapjesplicht en snelle boostercampagne: dit willen Nederlanders bij opleving coronavirus

Vanwege de coronamaatregelen wordt eind 2021 buiten gesport op een industrieterrein. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor strengere maatregelen, zoals een sluiting van sectoren als het onderwijs of de horeca, is weinig draagvlak. Dit blijkt uit onderzoek van de gedragsunit van het RIVM in samenwerking met onderzoekers van Populytics en de TU Delft, dat woensdag is gepubliceerd. De resultaten daarvan moeten inzicht geven in welke maatregelen burgers steunen als het virus weer sneller rondgaat in de herfst of een ziekmakender variant opduikt.

Het onderzoek is in februari gedaan, in het kader van het langetermijnbeleid van het kabinet; dat beleid presenteert minister Kuipers (Volksgezondheid) naar verwachting vrijdag. Een representatieve groep van 4.969 Nederlanders kreeg scenario’s voorgelegd over hoe de pandemie zich kan ontwikkelen. De deelnemers moesten aangeven welke maatregelen zij zouden nemen als ze zelf aan de knoppen zouden zitten.

Geen ‘wezenlijke beperkingen’ van de vrijheid

De meeste deelnemers, zowel gevaccineerden als ongevaccineerden, vinden maatregelen die ‘wezenlijke beperkingen op de handelingsvrijheid’ inhouden, zoals het sluiten van scholen, sportverenigingen, horeca of culturele instellingen, ongewenst. Zelfs in het meest extreme scenario, als er een ziekmakender, besmettelijker variant dan omikron rondgaat, is een meerderheid van de Nederlanders tegen dergelijke maatregelen.

Ook een avondklok kan op weinig steun rekenen. ‘Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar zijn bereid een hoger risico te accepteren dat de zorg onder druk komt te staan’, zegt hoofdonderzoeker Niek Mouter, die bij de TU Delft onderzoek doet naar burgerparticipatie.

Dat is niet vreemd, reageert hoogleraar gedragsbeïnvloeding Frenk van Harreveld (Universiteit van Amsterdam), zelf niet betrokken bij het onderzoek. ‘Wij hebben zelf ook onderzoek gedaan naar de bereidheid van mensen om zich aan de coronamaatregelen te houden. Die neemt toe zodra de angst voor het virus groter is, en die angst is onder jongeren doorgaans het kleinst.’

Volgens Van Harreveld is het altijd ingewikkeld om mensen te vragen naar toekomstscenario’s. ‘Als iets dichtbij komt, zie je concreter wat de gevolgen zijn.’ Maar, zegt Van Harreveld, dit soort scenario-onderzoeken is wel nodig. ‘Je kunt moeilijk elke beleidsmaatregel eerst invoeren en dan kijken hoe mensen daarop reageren.’

Vorige week werden de coronamaatregelen afgeschaft, met uitzondering van een mondkapjesplicht in het vliegtuig. Er gelden uitsluitend nog adviezen, bijvoorbeeld om handen te wassen, te ventileren en thuis te blijven bij klachten. 85 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat een aantal van zulke basisadviezen ook in stand moeten worden gehouden als het virus onder controle blijft. Vrouwen zijn significant vaker voorstander van het behouden van deze adviezen dan mannen.

Uitstel operaties voorkomen

Deelnemers werd ook gevraagd welke doelen het coronabeleid moet dienen. Het toegankelijk houden van de intensive care en het voorkomen dat operaties worden uitgesteld is volgens de meeste Nederlanders het belangrijkst. ‘Opmerkelijk is dat óók voor de meeste jongeren het voorkomen dat operaties moeten worden uitgesteld het belangrijkste doel van coronabeleid is’, zegt Mouter. Het RIVM adviseert het kabinet op basis van dit onderzoek om voortaan op het coronadashboard te vermelden hoeveel zorg moet worden uitgesteld.

Alleen ongevaccineerde deelnemers van het onderzoek denken er anders over: zij vinden het behoud van individuele vrijheid nóg belangrijker dan het voorkomen van uitstel van operaties. Ook hechten zij veel waarde aan gelijke behandeling van wel- en niet-gevaccineerden.

Meer luisteren naar burgers

Opvallend is dat de deelnemers in toenemende mate vinden dat hun mening belangrijker is dan die van wetenschappers en meer zou moeten worden meegenomen in beleid. In mei 2020 vond 69 procent van de deelnemers aan een eerder onderzoek van de TU Delft dat adviezen van wetenschappers belangrijker zijn bij het opstellen van coronabeleid dan adviezen van burgers. Dat is nu nog 40 procent.

‘In het begin van de pandemie hadden burgers geen ervaring met hoe maatregelen uitpakten’, zegt Mouter. ‘Varen op de wetenschap was de enige optie. Nu is er een groep burgers die weinig vertrouwen meer heeft in instituties en vindt dat hun voorkeuren een belangrijker plaats verdient in de besluitvorming.’