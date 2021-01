Thuis opgesloten, maar ‘bevrijd’ van de Europese Unie

Politie in Londen tijdens oudjaarsavond. Beeld EPA

Door Boris Johnson veroordeeld tot huisarrest, hebben de Britten het Europese samenwerkingsverband definitief vaarwel gezegd. In Westminster sloeg de Big Ben, uit de mottenballen gehaald om 2021 te verwelkomen, twaalf keer, maar op het parlementsplein was haast niemand aanwezig om met een Union Jack te zwaaien of een champagnekurk in de lucht te laten vliegen, of om God Save the Queen aan te heffen.

Voor de brexiteers was het een zure uittocht. Elf maanden eerder, toen het Verenigd Koninkrijk de unie officieel verliet, stond het plein vol, maar bleef ’s werelds bekendste klok tot chagrijn van menigeen stil. Dit keer waren de brexiteers op sociale media aangewezen om hun vreugde te delen. Nigel Farage stuurde een foto van zichzelf de wereld in, voor een kerstboom poserend met een glas wijn en een sigaret. Vanuit Downing Street sprak Johnson de natie toe over covid en Brexit, over hoe het land nu geheel vrij is ‘om dingen anders, indien nodig beter, te doen dan onze vrienden in de EU’.

Tampon Tax

Het nieuwe jaar was nog niet begonnen of het Britse ministerie van Landbouw en Visserij maakte bekend dat pulsvisserij met onmiddellijke ingang verboden is in Britse wateren. Op zijn beurt liet het ministerie van Financiën weten dat de seksistisch geachte ‘Tampon Tax’, een door Brussel ingevoerde btw op tampons en soortgelijke producten, meteen verdwijnt. In Dover en andere havensteden werden arriverende vrachtwagens door een haag van fotografen welkom geheten. De verkeerschaos die in de donkere dagen voor kerst voor veel commotie zorgde, was verdwenen.

Voor Britse passagiers die EU-lidstaten willen bezoeken is er in principe niet veel veranderd, ware het niet dat het voor de Britten wegens coronarestricties momenteel lastiger dan voorheen zal zijn om zonder goede reden naar een Europees land te reizen. Reizen naar het Europese vasteland kan bovendien duurder uitvallen omdat de Britten niet langer automatisch recht hebben op een Europese zorgverzekeringskaart. Inwoners van Gibraltar kregen goed nieuws omdat Londen en Madrid op de valreep van de Brexit overeengekomen zijn gekomen de grenzen van ‘de Rots’ open te houden. Hiermee is een diplomatieke ruzie voorkomen.

Frans paspoort

Aan de vooravond van het Britse adieu wist de vader van de premier, Stanley Johnson, de aandacht op zich te vestigen door bekend te maken dat hij een Frans paspoort heeft aangevraagd. Dat kan omdat zijn moeder een Française is. ‘Ik zal altijd een Europeaan zijn, dat is zeker,’ verklaarde de voormalige europarlementariër (80), ‘je kunt de Britse bevolking niet vertellen dat ze geen Europeanen zijn’. Vanuit het Elysée sarde Emmanuel Macron in zijn Nieuwjaarstoespraak de brexiterende Britten met de opmerking dat de Brexit door ‘leugens en valse beloften’ tot stand is gekomen.

De Franse president, in de Britse pers al snel omgedoopt tot ‘Le sore loser’, heeft een zielsverwant in de Londense burgemeester Sadiq Khan. Met een onaangekondigde, anderhalf miljoen pond kostende licht- en vuurwerkshow liet de sociaal-democraat merken wat hij van de Brexit dacht: hij liet de bruggen over de Theems met de kleuren van de Europese vlag belichten. Brexiteers waren er snel bij door op te merken dat meer Londenaren in 2016 voor de Brexit hebben gestemd dan voor Khan. En zo blijft de eilandbevolking, ook nu de Brexit voltooid is, door kibbelen, in huis opgesloten of niet.