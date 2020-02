Thuis met coronabesmetting? Niet knuffelen, geen seks, 2 meter afstand houden

Dit mag dus niet. Beeld EPA

Het RIVM legt dat uit in een brief voor coronapatiënten in een ‘thuissituatie’. Aan hen wordt gevraagd twee weken afgezonderd thuis te blijven. Puntsgewijs enkele leefregels uit de brief.

- U moet thuisblijven, u mag niet naar buiten. U mag in uw tuin of op uw balkon zitten, als daar geen andere mensen zijn. U mag geen bezoek ontvangen, behalve de huisarts en de GGD.

Wat moet u doen als u met anderen in huis woont?

- Alleen de mensen die bij u wonen mogen bij u in huis zijn. Ook uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen.

- U blijft zoveel mogelijk in uw eigen kamer. U heeft zo weinig mogelijk contact met de mensen in huis en u blijft op 2 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.

- U gebruikt uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen. U gebruikt uw eigen tandenborstel en eigen aparte handdoeken.

Moeten anderen toch bij u in de kamer komen?

- Dan moet de ander een masker opdoen voordat ze bij u op de kamer komen. Dit is een speciaal soort masker dat te krijgen is bij de GGD.

Moet u de kamer verlaten?

- Doe dan zelf een masker op. Dit is een zogenaamd chirurgisch masker te verkrijgen bij de GGD.

Hoe zorgt u voor een goede hygiëne in huis?

- Maak de badkamer en het toilet elke dag schoon. Doe daarbij eerst handschoenen aan die u weg kunt gooien.

- Maak veelgebruikte oppervlakten elke dag schoon, eerst met gewoon schoonmaakmiddel, daarna nog een keer met water met bleekwater. Denk aan nachtkastjes, deurklinken, lichtknopjes, et cetera.

- Gooi uw wasgoed in een aparte wasmand en was op minimaal 60 graden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.

- Was uw vaat gescheiden af met standaard afwasmiddel en heet water, of in de vaatwasmachine op een uitgebreid programma.

- Gooi uw afval in een aparte afvalzak in uw eigen kamer. Draag handschoenen bij het verwijderen van de afvalzak.

Dit was slechts een greep uit de leefregels. Voor het volledige overzicht, zie hier de brief van het RIVM voor patiënten die thuis moeten blijven vanwege besmetting met het coronavirus.