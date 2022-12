Thuis deden we niet aan Kerst, maar het kerstpakket was meer dan welkom

Beeld Isa Grutter

Thuis deden we niet aan Kerst. Een kerstboom vond vader ketters. Iets van die jezusgasten met hun kruisen. Maar het kerstpakket van olieraffinaderij Unimills was meer dan welkom. Hij kwam ermee thuis alsof hij de WK voetbalbeker had gewonnen. Trots en triomfantelijk zette-ie de doos neer op tafel. Wij allemaal eromheen. Bosbessenjam, koffie, noten, kaasstengels, alles gratis en voor niks. Voor iemand die oorlog en honger had doorstaan was dit hemels. Moeder stuiterde van opwinding, wat een feest, zelfs het stro waarin al die lekkernijen lagen, bewaarde ze. Alles verdween in de kasten, behalve de wijn en paté, die gingen standaard naar de buren. Ze waren elk jaar blij met ons kerstpakket.

Na het overlijden van zijn vader, gastarbeider van het eerste uur, beschouwt schrijver Mohammed Benzakour tweewekelijks de laatste jaren van diens leven. Als we goed multicultureel willen samenleven, hoe gaan we dan multicultureel samensterven?

Op school zongen we kerstliedjes bij kaarslicht. Liedjes over herders en heilige nachten. Ik zong uit volle borst mee. Ik was fan van Jozef. Maar vader wist van niks. Elk jaar knutselden we de kerststal in elkaar, met kribbe, poppetjes van Jezus, Maria, Jozef, de os, de ezel. Met de hele klas gingen we op pad om de kerstboom op te halen bij de lokale bloemist. Die had allemaal sparren uitgestald op de stoep. Als we een grote spar hadden uitgezocht mochten we ’m met een touw door de sneeuw naar school slepen. In het klaslokaal begon het grote optuigen en ik wilde altijd per se de piek erop zetten, want dan mocht ik op de hoogste trede van de trap klimmen. Dat vond ik machtig mooi, want ik was altijd de kleinste van de klas.

Dit festijn vond ik zoveel gezelliger dan ons Offerfeest. Hier had je tenminste lichtjes en liedjes en verrukkelijke banketstollen met amandelspijs. Bij ons feest lagen overal bloedspetters en stonk de keuken dagenlang naar uitgekookte pens en schapenstront.

Het hoogtepunt van de viering was het kersttoneel. Alle ouders waren uitgenodigd en ik mocht altijd met baard en kap voor Jozef spelen. Vader en moeder kwamen een keer kijken, maar ze snapten geen jota van wat ik daar allemaal uitkraamde. Wel kwam vader na werktijd altijd nog even langs om opnieuw tegen juffrouw Sint te zeggen dat in mijn soep absoluut ‘geen balletjes’ mochten. ‘Jaja, meneer Benzakour, mag niet van Allah, maakt u zich maar geen zorgen.’

En zo was ik altijd het enige kind met soep zonder balletjes. Maar wat juffrouw Sint en vader nooit hebben geweten is dat ik Jantje altijd vier dropjes gaf voor één balletje. Stiekem onder de tafel.