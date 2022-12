Thomas wordt wakker in het (koude) huis van een heel wrede reus

Thomas van Aalten Beeld Jaap Scheeren

Dus ik had ons gezin in het nieuwe huis voorgesteld als een jarenvijftigprent waarbij alle kinderen tevreden en fris gekapt rond de kerstboom zaten terwijl Lotte en ik vertederd toekeken vanaf de canapé, tevreden concluderend dat we het maar mooi gefikst hadden.

Het is net als met de aanschaf van een nieuwe schoolagenda voor het nieuwe jaar; je neemt je als ijverige leerling voor om met die ene vulpen de ene na de andere afspraak keurig te noteren, maar al snel raakt het bedolven onder de stickers, lelijke zwarte krassen of tekeningen van hamburgers.

Oude heup van mijn vader

In de vroegte verlaten Lotte en haar kinderen het huis om naar school in Zaandam te vertrekken. Ik blijf nog even liggen. Niet uit luxe, maar uit noodzaak; het is 15 graden in onze slaapkamer. De badkamer is dichtbij, maar daar is het 14 graden. (Inderdaad, er is ook nog een andere badkamer, maar die moet nog betegeld worden; daarover vertelde ik de vorige keer).

Voor ik naar mijn werk ga, koop ik in een kleine elektronicazaak (‘aub hier aanbellen ivm uw en onze veiligheid’) een spanningzoeker om niet weer in dezelfde fuik te zwemmen en de zekeringen van Liander op te blazen. De wasmachine werd bezorgd en de elektra is nog niet gereed, maar het budget voor nog meer elektriciens is verdampt. Omdat mijn vader in het ziekenhuis lag vanwege zijn nieuwe heup kon ik hem niet langer lastigvallen met vragen, al plaatste hij vanuit de operatiekamer in de familie-app vrolijke afbeeldingen van een gigantisch been met vliezen en lil; het bleek zijn oude heup.

De prijs van het leven

Ik kijk naar de grafiek in de app van Vattenfall en voel de prijs van het leven. Onlangs overhandigde ik bij de notaris de sleutels van mijn vorige huis aan het jonge echtpaar. 24 uur daarvoor had ik nog met een huurbus de entree van de flat geblokkeerd. De grootste meubels hadden we al verhuisd en de meeste dozen waren al over, maar verhuizen is als een bezoek aan een all you can eat-restaurant. Het is altijd te veel en alsnog duurder dan gepland. De dj van Veronica draaide het soort muziek waarvan ik niet wist dat het nog werd gedraaid, van Mr. Mister tot Johnny Hates Jazz. ‘Lying here in silence / Picture in my hand / Of a boy I still resemble / But I no longer understand’. Het is geen vertaling van Rimbaud, maar een regel uit Turn back the clock van Johnny Hates Jazz. Het is zo’n merkwaardig verschijnsel, zo’n nummer dat voor je veertigersgevoel altijd heeft bestaan, maar als je het jaren later hoort, doorgrond je het pas.

Rond middernacht was ik klaar, de ramen van de bus beslagen. Nog een keer illegaal met alarmlichten het fietspad nemen en zo de rotonde op. Daarna viel ik doodop in bed in de gordijnloze koude kamer.

Die nacht scrolde ik door mijn telefoon, op zoek naar het ultieme kerstvakantiecadeau voor het hele gezin. Ik heb een hekel aan spelletjes, dus dat werd het niet. Ik stuitte op een Lego-set van het huis uit de kerstklassieker Home Alone, een film die de kinderen vorig jaar rond deze tijd maar wat graag keken. Het kostte me ongetwijfeld evenveel als een stapel toegangstickets voor de wintereditie van de Efteling, maar dit werd het. Is het niet voor 16 jaar en ouder? Wat maakt dat uit. Verona kan toch helpen? Laat de kinderen ook maar eens zwoegen.

Jaloersmakend warm en af huis

Ik kom de kinderen vaker in huis tegen dan vroeger omdat ze met rode handen beneden komen klagen over de kou op hun kamer. ‘Vandaag gaan we jouw kamer afmaken’, zeg ik vastberaden tegen Hugo, maar in Verona’s kamer moet ik nog alle verlichting monteren. Toch ga ik verder met zijn kamer; hij is al beduidend kleiner behuisd, zijn Gamma-gordijn is nét te smal, de hoogslaper bleek niet te passen dus ligt er tijdelijk een matras en dan heeft hij ook nog eens mijn oude notenhouten schrijftafel in plaats van een fris kinderbureau. ‘Het is wel een tafel voor een echte heer’, probeer ik nog, maar ik vraag me af of hij zich als zodanig voelt. Alle beloftes worden gesmoord in de loze uren, er moet ook nog gewerkt worden.

In een raamloze collegezaal geef ik een groep tweedejaarsstudenten les. Ik sta op het podium terwijl ik op mijn laptop zoek naar de geschikte powerpoint. Ik toon op de beamer acht regels uit een verhaal van Kikker en Pad van Arnold Lobel. Ik probeer de studenten aan het verstand te brengen dat taal iets wonderlijks is, het is niet meer dan een set van klinische afspraken en regels terwijl je het kunt gebruiken om je diepste emoties te uiten. Na afloop komt een student naar me toe: ‘U ziet er erg moe uit, denkt u aan uw rust?’ Ik denk er elke dag aan, wil ik zeggen. Alleen nu nog vinden.

We zijn uitgenodigd om met alle kinderen te komen eten bij Bip en Thijs. Karin, de moeder van Lynn en Verona, is er ook bij. Het huis is verwarmd, het huis is opgeruimd, het huis is jaloersmakend af. We zitten aan de lange tafel en we praten, eten, drinken en ik kan vanuit hun appartement mijn oude huis zien liggen. Wil ik de klok terugzetten? Welnee, een stukje verder zou wel fijn zijn.

De volgende ochtend voel ik iets tegen mijn wang; Emmie stoot de meer dan veertig jaar oude zeehond tegen mijn wang en imiteert zeehondengehuil. Het is mijn oude knuffel. Ze klimt bij me in bed. Ik hoor haar geruststellende adem. ‘Stel je voor dat een reus dit huis had gebouwd en nu met ons speelde’, zegt ze.

‘Dat is dan wel een wrede reus.’

Dit is de laatste aflevering van Thomas van Aaltens kroniek over zijn mozaïekgezin.