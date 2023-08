Thijs Römer veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor online misbruik van minderjarigen

Acteur Thijs Römer komt aan bij de rechtbank in Assen op 25 juli 2023. Beeld Brunopress

Het oordeel van de rechter is zwaarder dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wat het OM betrof, zou vrijwel de gehele gevangenisstraf van Römer voorwaardelijk zijn. De aanklager vroeg om slechts een dag onvoorwaardelijke cel, die Römer vanwege zijn eerdere verhoren niet zou hoeven uitzitten. De werkstraf komt wel overeen met de eis van het OM.

De rechtbank verwijt Römer dat hij ‘doorlopend misbruik’ heeft gemaakt van het feit dat de meisjes ‘tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren’. Met zijn ‘onbetamelijke gedrag’ heeft hij de grenzen van de minderjarige slachtoffers overschreden. ‘Ze durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met de verdachte te verliezen’, aldus de rechter.

De zaak kwam in het voorjaar van 2022 aan het licht toen een van de slachtoffers op Twitter bekendmaakte dat de bekende acteur haar had aangezet om naaktfoto’s te sturen. Römer zou op zijn beurt dickpics en seksueel getinte filmpjes hebben verstuurd. Het slachtoffer was destijds 14 jaar oud. Kort daarna meldden zich twee vrouwen met eenzelfde verhaal. De delicten vonden plaats van 2015 tot en met 2017.

Als acteur is de 45-jarige Römer onder meer bekend van de serie Moordvrouw. In 2005 won hij een Gouden Kalf voor zijn optreden in de film 06/05, geregisseerd door Theo van Gogh. Römer stamt uit een beroemde familie: zijn grootvader Piet en vader Peter waren eveneens acteur. Zijn slachtoffers zouden contact met Thijs hebben gezocht omdat ze fan van hem waren.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Römer zei tijdens eerdere rechtszittingen zich niet veel van de chatgesprekken met de meisjes te kunnen herinneren. ‘Het had voor mij misschien niet hetzelfde gewicht als dat het voor hen had’, zei Römer. Hij gaf toe met één minderjarig slachtoffer seksueel getinte appconversaties te hebben gevoerd, maar benadrukte dat er nooit sprake is geweest van dwang. Het OM verweet de acteur dat hij last had van een ‘selectief geheugen’.

Zijn advocaat Wikke Monster merkte eerder al op dat Römer door de zaak reeds zwaar gestraft is. Zijn carrière is volgens haar ‘verwoest’: hij wordt niet meer gevraagd als acteur en zijn agent heeft de samenwerking met hem beëindigd.

Römer en zijn advocaat waren dinsdagmiddag niet in de rechtbank aanwezig toen de rechter zijn oordeel uitsprak. Monster liet aan persbureau ANP weten dat ze de uitspraak ‘in alle rust’ willen bestuderen. Een van de drie slachtoffers was wel in de rechtszaal.